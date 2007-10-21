تقابل تیم های ته جدولی در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت بسکتبال شهرکرد و دانشگاه آزاد دو تیمی هستند که تا این هفته از مسابقات لیگ برتر نتوانسته اند حتی یک پیروزی به نام خود ثبت کنند و اینک درهفته پنچم بازی ها دو تیم باید شانس خود را برای پایان دادن به ناکامی ها در شهرکرد آزمایش کنند.

جدال پردیس متحد قزوین و شهرداری گرگان هم از دیدارهای ته جدولی محسوب می شود. والیبالیست های پردیس متحد قزوین که نسبت به سایر تیم ها یک بازی کمتر انجام داده اند برای کسب دومین پیروزی خود فردا به مصاف شاگردان ایزدپناه می روند که هفته گذشته اولین برد این فصل را به دست آوردند.

بسکتبالیست های پتروشیمی که این روزها زیر نظر مهران حاتمی تمرینات بی دردسری را سپری می کنند نمی خواهند از مصاف با بازیکنان ارامنه دست خالی باز گردند.

بازیکنان گل گهرسیرجان که هفته گذشته با استراحت اجباری از سوی فدراسیون روبه رو شده بودند در یک بازی خانگی به دنبال یک شروع خوب برای فرار از ناکامی های متوالی هستند. درحالی که حریف آن ها یکی از برترین های مسابقات تا به این هفته بوده است.

اما در حالیکه به دلیل حضور بازیکنان ذوب آهن در ترکیب تیم جوانان این تیم فردا برای دیدار با صباباتری به تهران سفر نمی کند، دو تیم مهرام و کاوه می توانند یکی از زیباترین بازی های هفته را رقم بزنند. مهرام که اینک به تنهایی در صدر جدول ایستاده است باید با افکار مصطفی هاشمی برابر بازیکنان سختکوش کاوه صف آرایی کنند که با شکست در بازی گذشته صدرنشینی را از دست دادند.

برنامه بازی های فردا به این شرح است:

دوشنبه 30/7/86 - ساعت 16

* مهرام تهران- کاوه تهران (سالن بسکتبال آزادی)

* آرارات تهران- پتروشیمی بندر امام (سالن آرارات)

* پردیس متحد قزوین- شهرداری گرگان (سالن بسکتبال قزوین)

* گل گهر سیرجان- بیم مازندران (سالن امام علی سیرجان)

* هیئت بسکتبال شهرکرد- دانشگاه آزاد (سالن تختی شهرکرد)