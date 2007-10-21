دکتر عبدالحسین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنها 2 تا 3 موسسه آموزش عالی آزاد از وزارت علوم برای برگزاری دوره های آمادگی فراگیر دانشگاه پیام نور مجوز دریافت کرده اند و به تازگی نیز هیچ موسسه ای برای برگزاری این دوره ها از وزارت علوم مجوز دریافت نکرده است.

وی اظهار داشت: برای جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی این موسسات مذاکراتی با دانشگاه پیام نور صورت گرفته است. در این جلسات مقرر می شود از میان موسسات آموزش عالی آزادی که مجوز فعالیت از وزارت علوم دارند، چند موسسه برای فعالیت در برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور مجوز بگیرند. این موسسات پس از اخذ مجوز موظف هستند به صورت اختصاصی به برگزاری کلاسهای آمادگی پیام نور بپردازند.

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم گفت: انتخاب این موسسات در هفته جاری با همکاری دانشگاه پیام نور صورت می گیرد.

وی با اشاره به روند تعطیلی موسسات غیرمجاز گفت: وزارت علوم به دنبال برطرف کردن بروکراسی های اداری در تعطیلی موسسات غیرمجاز است و در این زمینه با نیروی انتظامی نیز مذاکراتی مبنی بر اقدام مستقیم برای تعطیلی توسط وزارت علوم انجام داده است.

طاهری اضافه کرد: دانشگاه پیام نور می تواند برای تعطیلی و جلوگیری از فعالیت موسساتی که بدون مجوز دوره های آمادگی ورود به مرحله دانشجویی فراگیر را برگزار می کنند، اقدام کند.

مدیر کل دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم نیز به مهر گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت موسسات آموزشی فعال در دانشگاههای کشور را غیرمجاز اعلام کرد.



دکتر عبدالحسین طاهری افزود: دفتر آموزش های وزارت علوم با صراحت اعلام می کند، موسسات آموزش عالی آزادی که برای برگزاری دوره های آمادگی و کلاس های آموزشی خود از دانشگاه ها و مکان هایی غیر موسسه خود استفاده می کنند، غیرمجاز هستند.

وی اظهار داشت: مردم باید آگاه باشند که فعالیت چنین موسساتی کاملا غیرقانونی و خلاف است و به تبلیغات این گونه موسسات در روزنامه ها و رسانه ها توجه نکنند.

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم به مهر گفت: این موسسات تحت عناوین مختلف از برخی دانشگاه ها و مکان های دیگر چند اتاق اجاره می کنند و به سوء استفاده از داوطلبان و مردم به فعالیت در این دانشگاه ها می پردازند.