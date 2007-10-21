واگذاری 41 هزار میلیارد ریال از سهام ایمیدرو تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، احمد علی هراتی نیک با بیان این مطلب گفت: این سهام در گروه های فولاد، آلومینیوم ، مس ، معدن و سیمان از طریق بورس ، مزایده و توزیع سهام عدالت واگذار خواهد شد.

معاون وزیر صنایع و معادن افزود: سرمایه فعلی این سازمان بیش از 2/3 هزار میلیارد تومان است که این سرمایه از قالب 3 میلیارد و 235 میلیون و 400 هزار سهم 10 هزارریالی به نام دولت تا پایان سال 85 ثبت شده است.

وی افزود: در گزارش هیئت عامل به مجمع عمومی عادی سالانه سازمان ، عنوان شده است ایمیدرو تا اسفند ماه 85 ، دارای 34 شرکت تابعه ( با سهام بالای 50 درصد ) و 29 شرکت وابسته ( با سهام زیر 50 درصد ) بوده که این شرکت ها در 5 گروه اصلی فولاد ، مس، آلومینیوم ، معدن ،سیمان و سایر شرکت های به فعالیت می پردازند.

وی با بیان رتبه بندی و ارزشیابی سازمان در میان 100 شرکت برتر کشور، گفت: ایمیدرو از لحاظ میزان دارایی رتبه 9 ، میزان فروش رتبه 3 ، میزان سود ( قبل از کسر مالیات ) رتبه 3 ، بازده فروش رتبه 42 ، بازده دارایی رتبه 55 ، تعداد کارکنان رتبه 4 و میزان صادرات رتبه دوم را در میان 100 شرکت برتر کشور توسط سازمان مدیریت صنعتی را تا پایان سال 84 به خود اختصاص داده است.

هراتی نیک با اشاره به میزان فروش ایمیدرو گفت: ایمیدرو در سال گذشته 93 هزار و 531 میلیارد ریال در انواع محصولات فروش داشته که این میزان نسبت به سال 84 درصدی برخوردار بوده است.

وی گفت: 61 درصد این میزان فروش مربوط به فولاد، 18 درصد مس، 9 درصد مواد معدنی ، 6 درصد آلومینیوم ، 2 درصد سیمان و 4 درصد مربوط به سایر محصولات بوده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه اظهار داشت: تا پایان سال 85 ، 2 هزار و 457 میلیون دلار در انواع محصولات، صادرات صورت گرفته که این میزان نسبت به سال 84 رشدی معادل 30 درصد داشته است.

وی تصریح کرد: دربخش صادرات مس با 44 درصد، فولاد 38 درصد ، آلومینیوم 11 درصد و مواد معدنی با 7 درصد ، ترتیب صادرات محصولات ایمیدرو را تشکیل داده اند.

هراتی نیک گفت: تا پایان سال گذشته 91 طرح با سرمایه گذاری ارزی،3/11 میلیارد دلاری و ریالی 90 هزار میلیاردی تعریف شده که این طرح‌ها تا پایان سال 89 به بهره‌‌برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به فعالیت های اکتشافی در سازمان گفت: عمده ترین فعالیت سازمان در بخش اکتشافات مواد معدنی صورت گرفته به طوری که میزان سرمایه گذاری در بخش اکتشاف مواد معدنی در سال 85 نسبت به سال 84 به 2 برابر افزایش یافته است.

هراتی نیک در ادامه با اشاره به اینکه ایمیدرو از لحاظ واگذاری شرکت های تحت پوشش رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است ، افزود: در سال 85 بیش از 18 هزار و 795 میلیار ریال سهام در گروه های فولاد، مس، معدن و سیمان در قالب فروش به عموم از طریق بورس و نیز درچارچوب مقررات توزیع سهام عدالت واگذار شده است .

وی افزود: تا پایان سال جاری 51 درصد از سهام فولاد خوزستان به ارزش 500 میلیارد تومان و 20 درصد از سهام فولاد مبارکه به ارزش هزار میلیارد تومان واگذار خواهد شد.

هراتی نیک گفت: در ادامه روند واگذاری ها به سازمان خصوصی سازی نامه داده ایم تا گروه ملی فولاد ایران ، سیمان نهاوند و سیمان گلستان را نیز واگذار کنیم.

وی گفت: سازمان در سال گذشته بیش از 20 هزار میلیارد ریال سود خالص داشته که نسبت به سال 84 از رشدی در حدود 3 برابر برخوردار بوده است.

وی تصریح کرد: تا پایان سال جاری 11 میلیون و 140 هزار تن مقاطع فولادی ، 10 میلیون و 620 هزار تن فولاد خام، 200 هزار تن مس، 252 هزار تن شمش آلومینیوم ، 3/1 میلیون تن ذغال سنگ ،20 میلیون تن سنگ آهن ، 2/2 میلیون تن سیمان در واحدهای زیر مجموعه ایمیدرو تولید خواهد شد.

وی گفت: همچنین امسیال 230 هزار متر حفاری اکتشافی با سرمایه گذاری 500 میلیارد ریال برای اکتشاف انواع مواد معدنی مورد نیاز به انجام خواهد رسید.