پاسداران پرچمداران حرکت عظیم و تمدن ساز انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر شنبه در آئین گرامیداشت ولادت امام حسین (ره)، امام سجاد (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) و روزهای پاسدار و جانباز که در تالار بعثت سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: شعبان ماه ولادت حضرت سیدالشهدا (ع) و سرشار از شادی شعف و ایام ولادت ائمه معصومین (ع) است و محرم هم ماه شهادت امام حسین (ع) و ایام غم سوگواری است و انگار شادی و غم باید با محوریت حضرت سیدالشهدا (ع) تنظیم شود.
وی با تبریک روز پاسدار و تجلیل از جایگاه والای سپاه پاسداران در انقلاب اسلامی، افزود: رهبر معظم انقلاب سپاه را پیشران بالندگی انقلاب اسلامی توصیف کردهاند و در واقع مجموعه سپاه پاسداران قلههای ایمان و عمل مجاهدانه هستند.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: این جایگاه ویژه و اثرگذار سپاه پاسداران موجب حسادتها و دشمنیهای بسیاری از سوی بدخواهان انقلاب اسلامی شده است.
صحرایی به ویژگیهای جوان مستعد در تراز انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، مؤمن بودن ویژگی ممتاز و اصلی یک جوان در تراز انقلاب اسلامی است و یک جوان مؤمن که از آگاهی و بصیرت برخوردار است و این ایمان برای او تعهدآور است.
وی ادامه داد: در آموزههای دینی ما شهادت به عنوان یک عهد و نذر بین انسان و خداوند توصیف شده است و اساس کائنات و خلقت بر این مدار الهی استوار است و در این عالم هستی تصادف و اتفاق وجود ندارد.
صحرایی بیان کرد: شهید سلیمانی میگوید کسی میتواند شهید شود که شهید باشد. یعنی شهادت امری تصادفی نیست و انتخابی است و ما باید در مسیر شهادت در راه خدا برویم و هر لحظه منتظر این شهادت باشیم.
استاندار کرمانشاه عنوان کرد: برادر و خواهری که خواهان حرکت در این مسیر است باید جان خود را نذر کند و اگر تقدیر بود این نذر ادا میشود و اگر نه باید تا آخر عمر منتظر باقی بماند. دکتر صحرایی تصریح کرد: جامعه بشری و اسلامی ما نیازمند پیشرانهایی با رنگ و بوی زیست مومنانه، خدمت صادقانه و شهادت محورانه است و این زندگی برای ما عزت آفرین و سعادت بخش خواهد شد.
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