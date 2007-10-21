ثبت نام دوره‌های کاردانی‌علمی ـ کاربردی پودمانی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از روز سه‌شنبه اول آبان ماه آغاز و تا روز چهارشنبه نهم آبان ماه از طریق دفاتر پستی سراسر کشور انجام می‌پذیرد.