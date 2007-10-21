به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دورههای کاردانی علمی ـ کاربردی پودمانی در 104 کدرشته، 871 کد رشته محل، 237 مرکز آموزش علمی ـ کاربردی، 27 استان و 76 شهر در سراسر کشور انجام میپذیرد و 60 هزار نفر نیز در این دوره پذیرفته میشوند.
ظرفیت پذیرش داوطلبان شاغل 25000 نفر و ظرفیت پذیرش داوطلبان آزاد 35000 هزار نفر است.
متقاضیان باید با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور دفترچههای ثبت نام را دریافت کرده و به صورت الکترونیکی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
ثبت نام دورههای علمی ـ کاربردی پودمانی در4 گروه آموزشی صنعت، فرهنگ و هنر، خدمات اجتماعی و کشاورزی انجام میشود.
ثبت نام دورههای کاردانیعلمی ـ کاربردی پودمانی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از روز سهشنبه اول آبان ماه آغاز و تا روز چهارشنبه نهم آبان ماه از طریق دفاتر پستی سراسر کشور انجام میپذیرد.
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