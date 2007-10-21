هر ماه یک میلیارد تومان کتاب می خریم/ کمیته خرید ما مستقل از ارشاد است

منصور واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز به کار مجدد فعالیت هیات های انتخاب و خرید کتاب در نهاد کتابخانه های عمومی کشور، گفت: در این باره 11 کارگروه تشکیل شده است که براساس دسته بندی دیویی کار انتخاب کتاب را انجام خواهند داد. از میان این گروه های 11 گانه یک گروه کتاب های ویژه کودکان و نوجوانان را انتخاب خواهند کرد.

وی اضافه کرد: گروه های خرید کتاب از هفته بعد کار انتخاب کتاب را آغاز خواهند کرد و در صورت تامین اعتبار لازم، کار خرید کتاب های مورد نیاز برای کتابخانه های عمومی کشور از چند هفته دیگر آغاز خواهد شد و در غیر این صورت متناسب با رقمی که اختصاص می یابد، کتاب می خریم. در هرحال پیش بینی ما این است که هر ماه یک میلیارد تومان کتاب خریداری کنیم.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کمیته های 11 گانه خرید کتاب برای این کتابخانه ها را مستقل از کمیته های خرید کتاب در ارشاد ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه کتاب ها به کتابخانه های عمومی سراسر کشور می رود، در این مورد نهاد کتابخانه ها مسئولیت دارد و کار خرید را در زمان بندی مشخص انجام خواهد داد.

وی همچنین با اشاره به گردهمایی مدیران امور کتابخانه های عمومی استان های سراسر کشور در هفته جاری، خاطرنشان کرد: در این گردهمایی برنامه 5/2 ساله خود را که به تصویب هیات امنا نهاد هم رسیده است، برای همکاران استانی تشریح خواهم کرد و در همین راستا نقش و تکالیف مدیران استانی مشخص و ابلاغ خواهد شد.