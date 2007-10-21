زمان اعزام به خدمت مشمولان فارغ التحصیل دانشگاهها در آبان سال 1386

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا آمده است: بدینوسیله به اطلاع کلیه مشمولان فارغ التحصیل دوره های کاردانی ، کارشناسی و بالاتر و همچنین مشمولان گروه پزشکی که برگه اعزام بخدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ اول آبان ماه 1386 دریافت داشته اند، می رساند برابر مفاد این اطلاعیه برای اعزام بخدمت سربازی مراجعه نمایند.

1- در تهران ( مشمولان ساکن تهران بزرگ )

1- کلیه مشمولان فارغ التصحیل در مقاطع مختلف تحصیلی ( فوق دیپلم تا دکترا) که زمان اعزام آنها در برگه های اعزام بخدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا آبان ماه سال 1386 قید گردیده است در ساعت 30/6 صبح روز سه شنبه مورخ 1/8/86 به سازمان وظیفه عمومی ناجا ، مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ واقع در میدان سپاه حضور یابند تا بخدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

2- دراستانها( مشمولان ساکن شهرستانها)

کلیه مشمولان فارغ التصحیل در مقاطع مختلف تحصیلی ( فوق دیپلم تا دکترا) که زمان اعزام آنها در برگه های اعزام بخدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا آبان ماه سال 1386 قید گردیده است در ساعت 30/6 صبح روز سه شنبه مورخ 1/8/86 به معاونت های وظیفه عمومی استان مربوطه ( مرکز استان ) مراجعه نمایند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

در ضمن تاکید می شود کلیه مشمولان حداقل 15 روز قبل از موعد اعلام شده با مراجعه به مراکز بهداشت بایستی واکسنهای مننژیت و دوگانه را تزریق کنند و این موضوع توسط واکسیناتور در برگه اعزام بخدمت آنها و یا در برگه واکسیناسیون که همراه دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از دفاتر پست دریافت کرده اند درج و ممهور شود.