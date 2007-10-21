تلاشهای مخالفان حکومت آل سعود برای اصلاحات گسترده در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو آمریکایی"سوا" که به زبان عربی برای کشورهای عربی منطقه برنامه پخش می کند، گزارش داد: سعدالفقیه رهبری "جنبش اسلامی اصلاحات" درعربستان را برعهده دارد که مخالف حکومت پادشاهی عربستان و مقر آن در لندن است.

سعد الفقیه با بیان اینکه پخش برنامه ها بر ضد حکومت عربستان از عصر شنبه آغاز شده است، اعلام کرد: این برنامه ها که 24 ساعته پخش خواهد شد، شامل گفتگوهای مستقیم با شهروندان سعودی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی خواهد بود.

وی اظهار داشت که جنبش مذکور تمام اقدامات لازم را برای تضمین تداوم پخش این برنامه ها اتخاذ کرده است، اما اگر مقامهای سعودی پخش آن را متوقف کنند؛ جنبش اسلامی برای اصلاحات، روشهای غافلگیر کننده دیگری را برای پخش این برنامه ها در اختیار دارد.

فقیه تصریح کرد: جنبش اسلامی اصلاحات، خواستار تغییرات گسترده در عربستان سعودی از جمله مشارکت سیاسی و شفاف و آزادی بیان است.



لازم به ذکر است عربستان سعودی از برجسته ترین حامیان مالی شبکه arabsat که در سال 1976 تاسیس شد، به شمار می رود.

به گفته فقیه، جنبش مذکور خواهان تغییرات گسترده در عربستان سعودی از جمله مشارکت سیاسی و شفاف و آزادی بیان است.



خاطر نشان می شود که رهبر قبیله العجمان از قبایل بانفوذ در عربستان،چندی پیش از نیروهای مسلح و پلیس این کشور خواسته بود به مخالفان حکومت پادشاهی عربستان که مقر آنها در انگلیس است، بپیوندند.



به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شیخ فیصل بن سلمان بن فلاح بن راکان الحثلین اخیرا در یک نوار ویدئویی که در اینترنت منتشر شد؛ گفت :"از برادرانم در قبیله ما و دیگر قبایل که در نیروهای امنیتی و ارتش و گارد ملی حضور دارند می خواهم با ما بر ضد ظلم متحد شوند و نیروهای خود را تحت اختیار جنبش اصلاحات مخالف قرار دهند."

شیخ فیصل که در دهه نود عربستان را به مقصد کویت ترک کرده و از آنجا به لندن رفت؛ افزود : " بدون هرگونه ملاحظه کاری حمایت کامل خود را از جنبش اصلاحات تا زمانی که به کتاب( خدا( و سنت( پیامبر) پایبند باشد، اعلام می کنم و تمام امکانات و توانم را دراختیار این جنبش قرار می دهم."

در این نوار که در پایگاه اینترنتی وابسته به مخالفان حکومت عربستان منتشر شده است، شیخ فیصل، نظام سلطنتی عربستان را مسئول بیکاری، جنایت، فقر، مواد مخدر، فساد اخلاقی، اداری و قضایی در این کشور معرفی کرده است.

جمعیت قبیله عجمان حدود 300 هزار است که در جنوب عربستان سعودی اقامت دارند که بزرگترین حوزه های نفتی در آنجا قرار دارد؛ این قبیله در کویت نیز حضور دارد و با قبایل بانفوذ دیگری مانند بنی خالد، مطیر، قحطان، شمر و عتیبه همپیمانی دارد.

جنبش اسلامی اصلاحات که در سال 1996 تاسیس شد، خواهان تغییرات مسالمت آمیز در نظام حاکم بر عربستان است؛ این جنبش، حکومت پادشاهی سعودی را به فساد و در پیش گرفتن شیوه های غیر دموکراتیک متهم می کند.