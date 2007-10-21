ارائه و گسترش تعالیم اسلام برای رفع سوء باورها

ارتقای سطح آموزش؛ راهکاری برای مبارزه با افراط گرایی

مدارس اسلامی مدرن در منطقه مسلمان‌نشین جنوب تایلند برای مبارزه با افراط‌ گرایی از راه گسترش مراکز آموزشی که آموزش عالی را با تمرکز بر مطالب دینی متعادل کرده، وارد عمل شده‌اند.

عبدالحکیم لاته مدیر یکی از مدارس اسلامی مدرن در جنوب تایلند گفت: افراط ‌گرایی و جدایی‌طلبی تنها از راه برقراری تعادل در آموزش، فرصتهای اقتصادی و سیاست ریشه‌کن می‌شود که ما در این مدارس راهکار آموزش را در پیش می‌گیریم .

وی در این مدارس اسلامی، علاوه بر کاربرد برنامه ملی، کشور بودایی تایلند از برنامه دینی خود نیز استفاده می‌کند و برای آموزش از آموزگاران شایسته بهره مند می شود. تلاشهای این مدیر با قبولی 90 درصد از داوطلبان در امتحان دانشگاه و ادامه تحصیلات آنها پاسخ داده شد.

سه استان جنوبی تایلند از سال 2004 مقر ایجاد ناامنی در این کشور بوده که طی مناقشه‌های آن 2 هزار و 300 نفر جان خود را از دست داده‌اند و بسیاری از تحلیلگران فقر و عدم توسعه اقتصادی را عامل این ناآرامی‌ها می‌دانند.

عبدالحکیم یادآور شد: مدارس اسلامی امروز با باورهای نادرستی که به خشونت و افراطی شدن دانش آموزان منتهی می‌شود مبارزه می‌کنند. درحال حاضر صدها مدرسه مدرن اسلامی در منطق جنوبی کشور فعال است که دهها هزار دانش آموز در آن تحصیل می‌کنند. بسیاری از این مدارس برنامه درسی خود را با توجه به برنامه درسی ملی به ‌روز کرده‌اند اما آموزش دین هنوز هم بخش گستره‌ای را از این برنامه تشکیل می‌دهد.

مقامات و دانش آموزان این مدارس تأکید کرده‌اند هیچ کدام از دانشجویان یا آموزگاران مدارس اسلامی خشونت را راهی برای رسیدن به اهداف و آرمانهای خود تلقی نمی‌کنند.

مسلمانان بیش از 5 درصد جمعیت تایلند را تشکیل داده و اغلب نسبت به رفتارهای تبیعیض آمیزی که اعمال می شود، اعتراض دارند.

کتابچه "قانون اسلام" در آلمان منتشر شد

انجمن اسلامی آلمان کتابچه ای درباره اسلام و قانون اسلام منتشر کرده تا سهم مثبتی در گفتگوهای اخیر این کشور درباره قانون شریعت داشته باشد و همچنین به تعصبات و باورهای نادرست آلمانی ها درباره شرع اسلام خاتمه دهد.

نمایندگان انجمن اسلامی آلمان اظهار داشتند که آنها کتاب کوچکی تدوین کردند که توضیح می دهد حقیقت قانون اسلام چیست تا با ابهام و سردرگمی که در نهادهای رسانه ای و نشستهای تلویزیونی وجود دارد مبارزه کنند.

بکیر البوغا از اتحادیه اسلامی ترکیه، یورگن میسش از شورای بین فرهنگی آلمان، یاسر بیلگن از شورای شهروندان آلمانی ترک تبار کمیته تدوین این کتابچه شرکت کردند. هشت نفر از کارشناسان نیز به منظور صحت مطالب این جزوه کارهای تحقیقات گسترده ای انجام دادند تا این کتابچه به زبان آلمانی منتشر شده و همچنین به زبان ترکی نیز ترجمه شود چرا که هشتاد درصد از اقلیت مسلمانان آلمان را ترک تبارها تشکیل داده اند.

یورگن میسش گفت : پس از آنکه متن این کتابچه در تیراژ گسترده منتشر شد سیاستمداران حملات خود را به قانون اسلامی متوقف می کنند و این کتاب تأثیر مثبتی بر گفتگوهای اخیر جامعه درباره قانون اسلامی خواهد داشت.

در این کتابچه آمده است که تعصب بی مورد علیه قانون اسلام یا شریعت در آلمان ریشه ای عمیق داشته و برخی مدعی شده اند که مسلمانان آلمان تلاش می کنند قانون شرع را به عنون قانون ملی این کشور به تصویب برسانند در حالی که قانون شرع با قانون اساسی منافات دارد.

کتابچه شرع اسلام به زبان آلمانی واژه شریعت را ریشه یابی کرده و اظهار داشته است که این واژه از "شرع" به معنای راه گرفته شده و اصول اعتقادی اسلامی را از جمله اعتقاد به یکتایی خداوند، اعتقاد به فرشتگان، کتبهای آسمانی، پیامبران و روز جزا را دربر می گیرد. قوانین شریعت همچنین ارکان اسلام را تبیین می کنند.

تعداد مساجد آلمان دوبرابر می شود

موسسه آرشیو اسلامی آلمان اعلام کرد که جامعه مسلمان این کشور در نظر دارد ظرف چند سال آینده تعداد مساجد آلمان را دوبرابر کند.

سلیم عبدالله از موسسه آرشیو اسلامی آلمان اعلام کرد: در آلمان 184 پروژه برای ساخت مساجد جدید وجود دارد که برخی از آنها در مرحله انجام کارهای ساختمانی به سرمی برند. زمانی که به این پروژه ها اشاره می کنیم مقصود اصلی مناره و گنبد به نشانه شناخته شدن مسجد است، نه 2600 نمازخانه ای که در ساختمانهای مختلف سراسر کشور قرار گرفته اند.

از 1200 نهادی که به عنوان مسجد در آلمان فعالیت می کنند تنها 159 نهاد به عنوان مسجد با گنبد و مناره شناخته می شود که به اقلیت 2/3 میلیون آلمان خدمت می کنند. باقی آنها نمازخانه هایی هستند که اتاقی را در یک ساختمان به خود اختصاص داده و الزاماًً با اهداف و کاربردهای مسجد فعالیت نمی کنند. در سال 2004 تعد مساجدی که در با مناره و گنبد و به شکل سنتی در آلمان وجود داشت تنها 141 مسجد بود.

عبدالله گفت: رشد ساخت مساجد طی دو دهه گذشته آلمان را به یکی از مجهزترین کشورهای اروپایی از نظر نیایشگاه های مسلمان تبدیل کرده است.

طی چند وقت اخیر مسلمانان که تصمیم گرفتند مسجد بزرگی را در شهر کلن بنا کنند با مخالتهای رهبران مسیحی و سیاستمداران جناح راستی آلمان مواجه شده اند.

درحالی که تعداد مساجد آلمان درحال افزایش است، تعداد کلیساهایی که در سراسر این کشور اروپایی تعطیل شده نیز رو به ازدیاد گذاشته است. در هفته های اخیر کلیسای در برلین با قیمت 550 هزار یورو به انجمن مراکز میان فرهنگی مسلمانان فروخته شد و قرار است به خانه صلح تبدل شود.

این گروه اعلام کرد که ساختمان خریداری شده در آینده اقامه نمازهای جماعت، ترویج ادغام، خدمات اجتماعی و راهنمایی شغلی را مدنظر خواهد داشت.

ساخت مسجد جامع سرلوحه کار مسلمانان بریتانیا قرار دارد

جمعیت درحال افزایش شهر نورتهامپتون بریتانیا که طی 10 سال گذشته از چندصد نفر به 10هزار نفر از قومیتهای مختلف افزایش یافته خواستار ساخت مسجدی بزرگ هستند تا از نمازخانه های کوچک موقتی رهایی یابند.

مسلمانان شهر نورتهامپون در حالی نمازهای جماعت خود را در نمازهای موقف و کوچک شهر اقامه می کنند که آنها از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و هیچ شباهتی به مسجد نداردند. آنها مقامات شورای شهر درخواست کردند زمینی در اختیار آنها قرار دهند تا بتوانند مسجد جامعی در آن بنا کنند.

رهبران مسلمان این شهر اظهار داشتند که آنها درخواست ارائه بودجه برای ساخت مسجد را ندارند بلکه تنها زمینی برای ساخت مسجد خود می خواهند، مقامات شورای شهر نیز اعلام کردند که آنها به دنبال یافتن زمینی مناسب هستند.

برای مثال مسلمانان شهر نورتهامپون نماز عید فطر را در چهار نمازخانه کوچک و موقت شهر اقامه کردند که جمعیت حتی از حد این اتاقها فراتر رفته بود. جمعیت مسلمانان این شهر عمدتاً هندی و پاکستانی تبار هستند که بخش اندکی از آن را سومالیایی ها و مسلمانان سایر بخشهای جهان تشکیل داده اند.

براساس آمار سال 2001، بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر مسلمان در انگلستان و ولز زندگی می کنند که این تعداد 7/2 درصد جمعیت را تشکیل داده اند. این در شرایطی است که بسیار از انجمنهای اسلامی انگلستان جمعیت مسلمانان را تا 3 میلیون نیز تخمین زده اند. 43 هزار نفر مسلمانی که در اسکاتلند زندگی می کنند 84/0 درصد جمعیت این کشور را تشکیل داده اند. آمار ایرلند شمالی جزئیات را در باره پیروان ادیان غیر مسیحی فراهم نکرده است.

اولین جامعه مسلمانانی که در کشور متحده پادشاهى انگلستان ساکن شدند دریانوردان یمنی بودند که کمی پس از سال 1900 به بندرهای سوانسی، جنوب ولز، لیورپول و ساوت شیلدز وارد شدند. بعدها برخی از مهاجران در شهرهای مرکزی تر انگلستان همچون بیرمنگام و شفیلد ساکن شدند.

وکلای مسلمان و سیاهپوست بریتانیا انجمن حقوقی تشکیل می دهند

وکلای مسلمان بریتانیایی و همتایان آفریقایی آنها در نظر دارند عضویت خود را در انجمن حقوق این کشور لغو کرده و به نشانه اعتراض به تبعیض نژادی انجمن خود را تأسیس کنند.

پیتر هربرت رئیس انجمن وکلای سیاهپوست گفت : به وضوح مشخص است که این نوع قانونگذاری عملی نیست و ما به دنبال تأسیس سازمانی مستقل و جدا برای اقلیتهای قومی هستیم.

انجمن وکلای سیاهپوست و انجمن وکلای مسلمان انجمن حقوقی بریتانیا را به عدم توجه مناسب به سوء رفتار مشاوران حقوقی خود متهم کرده است.

آنها این انجمن را به نشان دادن تساهل نسبت به وکلای سفید پوست و سوء رفتار نسبت به وکلای غیر سفید پوست متهم کردند. این اعتراض زمانی شکل گرفت که سازمانهای حقوقی اقلیت قومی از انجمن حقوقی بریتانیا خواست درباره کارمند سفیدپوستی که درباره ایرانی ها اظهارات نژادپرستانه منعکس کرده تحقیق کند، اما این انجمن این مورد را نادیده گرفت .

وکلای غیر سفیدپوست 22 درصد از جمیعت مشاورین حقوقی بریتانیا را تشکیل داده اند. بر اساس آمار، 87 هزار نفر از اقلیتهای قومی تا کنون قربانی جرایم نژاد پرستانه بوده اند. همچنین اقلیتهای قومی از وضعیت نامناسب شغلی و مسکن در این کشور اروپایی برخوردارند.



مرکز جهانی مطالعات اسلامی در دانشگاه لیهای تأسیس می‌شود

دانشگاه لیهای در پنسیلوانیای امریکا در نظر دارد تا چند سال آینده به منظور نزدیک شدن به دین و فرهنگ اسلام "مرکز جهانی مطالعات اسلام" را تأسیس کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مورنینگ کال، آلین گاست رئیس دانشگاه لیهای پیشتر در اظهارات خود به اختصاص برنامه‌ای برای مطالعات اسلامی اشاره کرده بود که خاورمیانه و کشورهای اسلامی را نیز دربرمی‌گیرد اما بخش عمده تمرکز خود را بر وجه فرهنگی این دین آسمانی متمرکز می‌کند. این برنامه به طور جامع ارائه شده و تنها مطالعات اسلامی را در برنمی‌گیرد بلکه برنامه ای بین‌رشته‌ای محسوب می‌شود.

این مرکز که تا چند سال آینده آماده فعالیت خواهد شد به دانشجویان رویکردهای بین‌رشته ای به عنوان رشته اصلی یا رشته فرعی ارائه می کند اما تاکنون تاریخ افتتاح مرکز که در اولویت فعالیتهای رئیس این دانشگاه قرار گرفته اعلام نشده است.

رئیس این دانشگاه اعلام کرد که هدف ما از ارائه این برنامه ایجاد فرصت یادگیری درباره اسلام برای دانشجویانی است که روزی به عنوان مهندس و حسابدار وارد بازار کار می شوند. آنها می توانند از این فرصت برخوردار شوند که در عرصه مطالعات اسلامی کارشناس شده و دانش خود را به سایر بخشهای کاری منتقل کنند.

بسیاری از دانشمندان و سیاستمداران آمریکایی از دهه 1960 به فقدان فرصتهای امریکایی‌ها برای یادگیری فرهنگ، تاریخ، دین و سیاست جهان اسلام اشاره کرده اند. اسلام دارای تاریخ 1400 ساله و ژرفی است که برفرهنگ، تجارت، هنر، معماری، فلسفه و علوم جهان تأثیرگذاشته است. برنامه‌های مطالعات اسلامی در دانشگاههای امریکا از 50 سال پیش آغاز شده است و نخستین برنامه در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس پایه‌گذاری شد



مالزی برای بیماری مننژیت واکسن حلال تولید می‌کند

مالزی که خود را قطب جهانی صنعت غذایی حلال می داند در نظر دارد واکسن حلال بیماری مننژیت را برای استفاده زائران مسلمان تولید کند.

مصطفی محمد وزیر آموزش عالی مالزی گفت: تولید این واکسن برای دانشگاه سیانز مالزی موفقیت و برای کشور افتخاری بزرگ محسوب می شود.

این واکسن طی دو سال آینده با همکاری مؤسسه فین لی کوبا و دانشگاه سیانز مالزی تولید می شود. 12 دانشمند از این دانشگاه و 30 کارشناس از مؤسسه کوبایی برای تولید این واکسن حلال از حیواناتی که براساس آموزه های شرع اسلام ذبح شده همکاری خواهند کرد.

مصطفی گفت: مؤسسه فین لی بدین علت توسط دانشگاه سیانز انتخاب شد که یکی از بهترین مؤسسات پزشکی کوبا و سراسر جهان به شمار می رود.

قرار است یادداشت تفاهمی میان دوطرف در ماه دسامبر ( آذر) امضا شود. این واکسن حلال می تواند مورد استفاده هزاران زائر مسلمانی باشد که در معرض ابتلا به مننژیت قرار دارند و باید پیش از سفر به عربستان از آن استفاده کنند.

وزیر آموزش عالی مالزی گفت: مسلمانان جهان اکنون برای سفر حج و عمره از واکسنهایی استفاده می کنند که از غرب وارد می شوند.

مننژیت تورم و یا عفونت پرده مغز یا پوشش نخاع است که به واسطه عوامل عفونت زا، صدمه فیزیکی، سرطان یا داروهای خاصی ایجاد می شود. در حال حاضر واکسنهای مننژیک در غرب از عصاره خوک تولید می شوند.



مساعدت مسلمانان برای کمک به برگزاری جشن پاییز هندوها

یک گروه از مسلمانان ایالت جرخند در هندوستان به منظور ترویج هماهنگی بین ادیان، مومنان هندو را در برگزاری جشن دورجا پوجا به عنوان بزرگترین جشن پائیز هندوها یاری می کنند.

هندوهای ایالت جرخند، هندوستان امسال جشن دورجا پوجا را با رعایت اصول سنتی و ویژه خود برگزار کرده و اکثر آنها اعلام کردند که این امر را به جامعه مسلمانان مرهون هستند.

براساس اظهارات ساکنان محلی، سکوی ویژه این جشن که برای الهه دورجا (الهه جنگ و همسر شیوا) تزئین می شود با رعایت سنتهای قدیمی و با شکوه ارائه شده و بایاری همسایگان مسلمان به یکی از زیباترین سکوهای دورجا تبدیل می شود.

محمد نوشاد دبیرمسلمان کمیته برگزاری جشن دورجا پوجا در این شهر گفت : دورجا پوجا جشن پیروزی صداقت و خیر بر شر است و برای جامعه هندو از اهمیت خاصی برخورار است. مردم این جامعه فعالانه در تدارکات این جشن شرکت می کنند.

پرم کومار رئیس این کمیته اظهار داشت : ما این جشن را با شعارهایی برگزار می کنیم که به هماهنگی اجتماعی کمک کنند و روابط پیروان ادیان مختلف در سراسر این ایالت را قوت بخشد، چرا که مسلمانان سهم بسیار بزرگی در برگزاری این جشن داشتند.

جشن دورجا پوجا معمولا پاییز برگزار می شود و امسال از روز 18 مهر ماه آغاز و تا 26 مهر ماه ادامه دارد. این جشن معمولا در دوره ای ده روزه برگزار می شود و نشانه بازگشت دورجا پس از ازدواج با شیوا برای دیدار پدرخود است که در بنگال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنگالیها در روز اول این جشن لباسهای نو به یکدیگر هدیه می دهند و عصر همان روز برای دیدار از سکوی دورجا آن را بر تن می کنند.

به رغم این که دورجا پوجا جشن هندوها محسوب می شود، اما پس از طی شدن پنج روز نخست دین به کنار گذاشته می شوند و مردم هندوستان از ادیان مختلف در جشن شرکت می کنند.