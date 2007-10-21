طرح حذف کنکور در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه کلیات طرح کنکور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه به تصویب رسید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در ششم خرداد ماه به حذف کنکور سراسری دانشگاه‌ها در همه مقاطع تحصیلی حداکثر تا سال 1390 رای دادند.

قانون حذف کنکور برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان در 19 خرداد ماه این طرح را مغایر با قانون اساسی دانست.

دکتر عباسعلی کدخدایی در آن مقطع زمانی به مهر گفت : طرح‭ ‬نحوه‭ ‬سنجش‭ ‬و‭ ‬پذیرش‭ ‬دانشجو‭ ‬در‭ ‬دانشگاه های‭ ‬کشور در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ایراداتی به آن وارد است.

قائم مقام شورای نگهبان با اشاره به ‬‬اینکه این طرح‭ ‬از زاویه‭ ‬حقوقی‭ ‬و مغایرت‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬مورد ایراد قرار گرفته‭ ‬است، از ذکر‭ ‬جزئیات‭ ‬آن خودداری کرد و گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح تا پایان هفته جاری به طور رسمی به مجلس اعلام خواهد شد.

پس از رد قانون حذف کنکور از سوی شورای نگهبان این طرح برای رفع ایرادهای وارده از سوی شورای نگهبان مجددا به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داده شد. اعضای این کمیسیون نیز بر روی ماده چهار این قانون که از سوی شورای نگهبان تایید نشده بود، بررسی هایی را انجام دادند.