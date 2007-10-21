طرح حذف کنکور در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه کلیات طرح کنکور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه به تصویب رسید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در ششم خرداد ماه به حذف کنکور سراسری دانشگاهها در همه مقاطع تحصیلی حداکثر تا سال 1390 رای دادند.
قانون حذف کنکور برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان در 19 خرداد ماه این طرح را مغایر با قانون اساسی دانست.
دکتر عباسعلی کدخدایی در آن مقطع زمانی به مهر گفت : طرح نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ایراداتی به آن وارد است.
قائم مقام شورای نگهبان با اشاره به اینکه این طرح از زاویه حقوقی و مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته است، از ذکر جزئیات آن خودداری کرد و گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح تا پایان هفته جاری به طور رسمی به مجلس اعلام خواهد شد.
پس از رد قانون حذف کنکور از سوی شورای نگهبان این طرح برای رفع ایرادهای وارده از سوی شورای نگهبان مجددا به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داده شد. اعضای این کمیسیون نیز بر روی ماده چهار این قانون که از سوی شورای نگهبان تایید نشده بود، بررسی هایی را انجام دادند.
در ماده چهار این قانون آمده است : ضوابط احتساب سوابق تحصیلی داوطلبان مانند تعیین پایه های تحصیلی، دروس و میزان تاثیر هر یک از آنها و همچنین میزان تاثیر سوابق پرورشی و مهارتی بر عهده کار گروهی (کمیته ای) مرکب از افراد ذیل خواهد بود :
1- وزیر یا یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انتخاب وزیر (رئیس کارگروه (کمیته ))
2- وزیر یا یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر.
3- وزیر یا یکی از معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر
4- رئیس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رئیس دانشگاه
5- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
تبصره 1- در صورتی که داوطلب فاقد سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی مطابق این قانون باشد تعیین نحوه انطباق سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی او برای پذیرش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر عهده کار گروه (کمیته) موضوع این ماده است .
تبصره 2- ضوابط و نحوه بهبود ارتقاء سوابق تحصیلی برای داوطلبانی که علاقه مند به جبران سوابق تحصیلی خود (در همه یا بعضی از مواد درسی) هستند بر عهده کار گروه (کمیته) موضوع این ماده است.
تبصره 3- دانشگاهها می توانند برای هر رشته شرایط و میزان تاثیر هر یک از دروس سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی داوطلبان را برای پذیرش دانشجو در آن دانشگاه به کار گروه (کمیته) برای بررسی و اتخاذ تصمیم پیشنهاد کنند.
تبصره 4- در رشته هایی مانند هنر و تربیت بدنی که نیاز به سنجش و مهارت خاص می باشد، دانشگاهها علاوه بر اعمال سوابق تحصیلی و پرورشی، مهارتی مجاز به برگزاری امتحان های علمی و استعدادسنجی با تایید کار گروه (کمیته) موضوع این ماده هستند.
به گزارش مهر، پس از بررسی های نمایندگان مجلس در کمیسیون آموزش، تحریری نیک صفت به مهر گفت : ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در مورد طرح کنکور رفع شده است و برای ارسال به شورای نگهبان باید بار دیگر در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گیرد.
پس از مدت ها و بعد از اینکه وزارت علوم اعلام کرد اگر مجلس تا پایان مهر ماه تکلیف طرح حذف کنکور را مشخص نکند برای داوطلبان 1387 تصمیم گیری خواهد کرد، طرح حذف کنکور امروز در دستور کار مجلس قرار گرفته است اما با توجه به دو موضوع مهم دیگر در دست بررسی نمایندگان به نظر می رسد بررسی طرح حذف کنکور به سه شنبه موکول شود.
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