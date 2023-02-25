هوای کرج ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۶۶ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های اشتهارد، فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۵۲، ۱۵۱، ۱۳۴ و ۱۱۸ است که بر این مبنا کیفیت هوای اشتهارد در وضعیت قابل قبول، ساوجبلاغ و نظرآباد در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها و کیفیت هوای فردیس در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد.

وارونگی دمایی، گرد و غبار و تردد خودروها عامل کاهش کیفیت هوای البرز شده است.

بر این اساس ساکنان البرز به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.