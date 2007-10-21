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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۲۷

در حاشیه مراسم روز ملی صادرات

شبکه رادیویی تجارت با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح ‌شد

شبکه رادیویی تجارت با نام «صبا» (صدای بازرگانی ایران) صبح امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور در سالن همایش های صدا و سیما به صورت رسمی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این شبکه رادیویی در حاشیه مراسم روز ملی صادرات افتتاح شد . در این مراسم وزیر بازرگانی، جمعی از مسئولان حوزه تجاری کشور و گروهی از فعالان بخش دولتی و خصوصی شرکت دارند.

در مراسم روز ملی صادرات از ‪ ۴۴‬صادرکننده نمونه با اهدای تندیس و لوح تقدیر، تجلیل به عمل می‌آید.

در این مراسم ضمن آغاز رسمی فعالیت شبکه رادیویی تجارت، چندین طرح جدید در حوزه تجارت خارجی افتتاح می‌شود.

شبکه‌ رادیویی تجارت با هدف تحقق سیاست خود مبنی بر تولید برنامه‌هایی شفاف و روان اقتصادی و تهیه و پخش خبرهای این حوزه،  راه‌اندازی ‌شده است.

«صبا» در ابتدا روزی 4 ساعت برنامه خواهد داشت و قرار است در ادامه به 12 ساعت برنامه افزایش یابد.

پیش از این قرار بود در عید سعید فطر راه‌اندازی شود. اطلاع‌رسانی درباره‌ مسایل مختلف بازرگانی چون وضعیت بورس، بانک‌ها و شرکت‌های اقتصادی از جمله مهمترین موضوعاتی است که در رادیو تجارت به آنها پرداخته می‌شود.

کد مطلب 571917

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