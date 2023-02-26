به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عسکری فرد شنبه شب در نشست خبری خود اظهار کرد: در دوران مدیریت جدید سازمان دامپزشکی کشور چندین اقدام شاخص انجام شده که به تبع آن در استان خوزستان نیز چنین اقداماتی در حال انجام است؛ یکی از این اقدامات راهاندازی جهاد دامپزشکی برای خدمترسانی به مناطق صعبالعبور با شرایط آب و هوایی نامناسب است.
وی افزود: پتانسیل بسیار بالایی از طریق دامپزشکی و گروههای جهادی بسیج شده و در طول سال جاری در چندین مرحله خدماترسانی به این نقاط انجام شده است؛ همین امر باعث شده خدمات دامپزشکی در این مناطق به مراتب بیشتر از گذشته انجام شود.
سرپرست ادارهکل دامپزشکی خوزستان تصریح کرد: در زمینه انجام واکسیناسیون دام سبک امسال نسبت به سال گذشته افزایش پوشش واکسیناسیون داشتیم؛ بالغ بر ۱۳ میلیون نوبتسر (هر یک نوبت برای یک سر دام) واکسیناسیون در طی ۱۱ ماه سال جاری انجام شده است.
عسکری فرد با اشاره به افزایش ۵۱ درصدی واکسیناسیون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ادامه داد: جمعیت دامی استان خوزستان بالغ بر چهار میلیون رأس دام سبک و حدود ۴۰۰ هزار دام سنگین است؛ بنا به اعلام معاونت تولیدات دامی، ۴۵ درصد گاومیشهای کشور در استان خوزستان حضور دارند.
وی با اشاره یک چهارم جمعیت دام سنگین کشور در خوزستان است، بیان کرد: قیمت گوشت متشکل از چند شاخص از جمله نهادههای دامی است که عمده نهادههای دامی کشور از بندر امام خمینی وارد میشود؛ حدود ۸۰ درصد نهادههای دامی از این بندر وارد کشور میشود.
سرپرست ادارهکل دامپزشکی خوزستان با اشاره به اینکه تمام نظارتهای دامی زیر نظر دامپزشکی را اداره کل استاندارد انجام میدهد، عنوان کرد: یک اقدام جهادی که در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و نسبت به سالهای قبل بیسابقه بود، کاهش زمان نمونهبرداری و آزمایش نهادهای دامی از ۲۰ روز تا یک ماه و نیم به پنج روز است.
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