برگزاری انتخابات در سه کشور اروپایی بلوک سابق شرق

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه سوئیسی باسلر، مردم اسلوونی امروزبرای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور به پای صندوقهای رای می روند .

این اولین انتخابات ریاست جمهوری اسلوونی پس از جدایی از یوگسلاوی سابق در سال 1991 میلادی است که در آن حدود 6/1 میلیون نفر دارای حق رای هستند .

دراین انتخابات 7 نامزد آمادگی خود را برای احرازبالاترین مقام اجرایی اسلوونی اعلام کرده اند . رئیس جمهوری جدید اسلوونی، پایان ماه دسامبر، فعالیتهای اجرایی خود را آغاز می کند .

انتخابات ریاست جمهوری اسلوونی از آن جهت اهمیت دارد که این کشور پس از پرتغال که در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد؛ ریاست آن را به دست می گیرد.

از سوی دیگر لهستان نیز امروز انتخابات پارلمانی را برگزار می کند . در این انتخابات که از صبح امروز در حوزه های اخذ رای آغاز شده است؛ حدود 30 میلیون لهستانی به پای صندوق های رای می روند .

ناظران سیاسی اعلام کرده اند که این انتخابات مهمترین انتخابات از سال 1989 میلادی در این کشور است .

به نوشته روزنامه سوئیسی باسلر احزاب مختلف دولتی در چک نیز امروز قرار است درباره اصلاحات اتحادیه اروپا رای گیری کنند . این موضوع بیش از هر چیز دیگر شامل معاهده جدید اروپا می شود .

چک قرار است پیش از نشست آتی اعضای اتحادیه اروپا و اتخاذ تصمیم نهایی درباره معاهده اروپا نظر واحد احزاب دولتی خود را اعلام کند .

از سوی دیگر شبکه خبری دویچه وله از برگزاری انتخابات پارلمانی در سوئیس خبر داد . در این دور از انتخابات پارلمانی سوئیس حدود 9/4 میلیون نفر از مردم این کشور به پای صندوقهای رای می روند .

به طور کلی می توان گفت که روی کار آمدن دولت یا پارلمان جدید در کشورهای اروپایی می تواند نقش موثری در تصمیمات اتحادیه اروپا ایفا کند که از آن جمله می توان به معاهده جدید اروپا اشاره کرد .