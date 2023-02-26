۳۰۰ تن میوه ویژه بازار شب عید آذربایجان غربی خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر رحیمی در این زمینه با بیان اینکه میوه با قیمت مصوب دولتی عرضه می‌شود، افزود: با برنامه ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده، میوه مورد نیاز ایام پایانی سال به طور کامل تأمین می‌شود و مشکلی در تنظیم بازار میوه نخواهیم داشت.

وی اظهار کرد: تأمین و توزیع مناسب میوه در ایام عید با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در ایام پایانی سال در میان شهروندان اجرایی می‌شود و امسال این موضوع با حضور بخش خصوصی پیگیری می‌شود.

رحیمی با اشاره به اینکه اتحادیه تعاون روستایی استان به عنوان مباشر خرید میوه شب عید تعیین شده است، ادامه داد: میوه شب عید استان در غرفه‌های منتخب که محل آنها از سوی ستاد تنظیم بازار میوه شب عید تعیین و اعلام می‌شود، عرضه خواهد شد.

معاون بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه واگذاری عرضه این اقلام به بخش خصوصی از اهداف دولت است، گفت: عرضه کنندگان میوه شب عید در این راستا لازم است آن را هر کیلوگرم ۱۰ درصد زیر قیمت بازار بفروشند که در صورت نیاز به عرضه پایین‌تر از این میزان یارانه آن پرداخت می‌شود.

سال گذشته یک هزار تن میوه برای ایام پایانی سال و نوروز در بازار آذربایجان غربی خریداری و عرضه شده بود.