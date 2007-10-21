تاکسیرانی از شبکه حمل و نقل عمومی کلانشهرها جداشدنی نیست

رئیس کمسیون عمران و توسعه شورای شهر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق تأکید کرد: سازمان تاکسیرانی به اصلاح ساختار نیاز دارد و لی نه به شیوه ای که در مجلس مطرح شده است چراکه مدیریت حمل و نقل شهری باید تحت مدیریت واحد بوده و نباید به خاطر حل یک مشکل کوچک از مسیر منحرف شد.

وی برشبکه ای عمل کردن وسائل مختلف حمل و نقل شهری تأکید و خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد که مدیریت تاکسیرانی به بخش تعاون واگذار شود، این بخش باید مدیریت مترو و اتوبوسرانی را نیز به عهده بگیرد و متأسفانه در این خصوص تنها از یک منظر به مشکل نگاه شده و حل مشکل تاکسیرانی به این صورت مشکلات بعدی را در پی خواهد داشت.

دکتر حمزه شکیب در ادامه افزود:هرچند باید با اصناف و اتحادیها مشورت کرد ولی پذیرفتنی نیست که یک اتحادیه بتواند به تنهایی و بدون درنظرگرفتن مسائل مختلف در خصوص مسئله ای نظیر نرخ گذاری تصمیم گیری کند.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: برخی از امور تاکسیرانی ها باید به بخش خصوصی واگذار شود و سازمان تاکسیرانی باید به سمت تبدیل شدن به یک نهاد نظارتی برود ولی در نهایت باید مدیریت واحد شهری در مورد سیستم حمل و نقل شهری اعمال گردد چراکه ظرفیت ها،چگونگی عملکرد و تقسیم وظایف در این چارچوب مشخص می شود.