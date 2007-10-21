غلامرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این تشکل ها سه مجوز در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و یک مجوز در زمینه خبرنگاری و رسانه ‌ای صادر شده است.

وی همچنین از لغو مجوز و فعالیت انجمن دیابت استان مرکزی خبر داد و اضافه کرد: پروانه ‌فعالیت این تشکل مردمی به علت تخلفات مالی و اجرایی لغو شده است.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌ آموزشی ‪ ۵۰‬تشکل مردم نهاد استان در زمینه نحوه تجهیز و جذب منابع مالی در استانداری استان، تصریح کرد: اکنون ‪۳۰۰‬ تشکل غیر دولتی مردم نهاد در استان مرکزی صاحب پروانه و مجوز فعالیت هستند.