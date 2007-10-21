غلامرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این تشکل ها سه مجوز در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و یک مجوز در زمینه خبرنگاری و رسانه ای صادر شده است.
وی همچنین از لغو مجوز و فعالیت انجمن دیابت استان مرکزی خبر داد و اضافه کرد: پروانه فعالیت این تشکل مردمی به علت تخلفات مالی و اجرایی لغو شده است.
وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی ۵۰تشکل مردم نهاد استان در زمینه نحوه تجهیز و جذب منابع مالی در استانداری استان، تصریح کرد: اکنون ۳۰۰ تشکل غیر دولتی مردم نهاد در استان مرکزی صاحب پروانه و مجوز فعالیت هستند.
فتح آبادی با اشاره به اینکه در برنامه چهارم توسعه واگذاری برخی فعالیت ها به سازمان های مردم نهاد پیش بینی شده، اظهار داشت: از نظر برنامه چهارم سازمان های مردن نهاد باید در توسعه مشارکت های مردمی حائز اهمیت است و مدیران باید در راستای توسعه آن تلاش کنند.
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