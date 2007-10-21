12 هزار مسکن روستایی در آذربایجان شرقی بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، خلیل پیراهنیان در همایش اثرات بلایای طبیعی شهرستان اهر افزود: بر اساس طرح جدید دولت برای بازسازی اماکن روستایی 200 هزار واحد مسکونی روستایی در سال جاری در کشور بازسازی می شود که از این تعداد 12 هزار واحد سهمیه آذربایجان شرقی است.

وی خسارت وارده بر اماکن روستایی را در دو بخش خانه های کاه و گلی با عمر بالا و خانه های جدید ساخته شده از مصالح کم دوام و غیراستاندارد عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه عدم اطلاع رسانی مناسب باعث شده که روستاییان تمایل جدی به نوسازی و بازسازی بناهای خود نداشته باشند و در مقابل بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه شاهد خسارت جدی به جان و مال آنان باشیم.

پیراهنیان خاطرنشان کرد: جهت ارائه خدمات مناسب به روستاییان و تسهیل در پرداخت وام مسکن به هر روستایی شش میلیون و 300 هزار تومان با کارمزد چهار درصد 12 ساله با ضمانت زنجیره ای وام گیرندگان و روستاییان پرداخت می شود.

صفر اصغری فرماندار اهر نیز در این مراسم، برگزاری دوره های آموزش توجیهی روستائیان جهت ارتقاء سطح آگاهی روستاییان در خصوص پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی را بسیار مهم و تاثیرگذار عنوان کرد و بیان داشت: تحقق امر کاهش بلایای طبیعی در گرو آگاهی عمومی امکانپذیر است.

وی اختصاص اعتبارات نوسازی با کارمزد ناچیز را نشان از توجه ویژه دولت به بازسازی و استحکام اماکن روستایی اعلام کرد و یادآور شد: طی یک سال گذشته برای اولین بار کلیه اعتبارات نوسازی در قالب 946 واحد به منظور مقاوم سازی و بازسازی جذب شده و در سال جاری نیز با تمهیدات ویژه دولت، سهمیه شهرستان به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

در این همایش بیش از 200 نفر از اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی و هوراند ، دهیاران روستاها و مسئولان شهرستانی حضور داشتند.