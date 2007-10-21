تغییر کادر رهبری حزب کمونیست چین و برکناری 3 مقام بلندپایه کمیته مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هفدهمین اجلاس پنج سالانه حزب کمونیست چین که از یک هفته پیش در پکن آغاز شده بود، امروز پس از اصلاح منشور این حزب و انتخاب کادر رهبری جدید به کار خود پایان داد."هو جین تائو"، رئیس جمهور چین در سخنان کوتاهی، پایان اجلاس را که حدود دو هزار و 200 نفر از اعضای رده بالای حزب از سرتاسر کشور در آن شرکت داشتند، اعلام کرد.

در اجلاس امسال حزب سه نفر از قدرتمندترین سیاستمداران کمیته مرکزی حزب از جمله "زنگ گینگ هونگ"، معاون رئیس جمهور و رئیس کمیته مرکزی، موفق به عضویت مجدد در کمیته 204 نفره حزب نشدند.

خبرگزاری شینهوا گزارش داد زنگ به همراه "لوئو گان" وزیردفاع ونیز" "وو یی" معاون نخست وزیر معروف به "زن آهنین" و نیز چند نفر از مقامهای بلندپایه در نشست امسال موفق به عضویت در کمیته مرکزی نشدند. رأی گیری درباره اعضای کمیته مرکزی جدید امروز در آخرین روز نشست برگزار شد.

تغییر کادر رهبری وکنار گذاشته شدن معاون اول هو جین تائو به این معناست که مهمترین رقیب احتمالی وی برای ریاست حزب از میان برداشته شد و به این ترتیب پارلمان می تواند در اجلاس سالانه آینده خود که ماه مارس آینده برگزار خواهد شد هو را بار دیگر برای دوره پنج ساله دیگری به عنوان رئیس جمهور و رئیس کمیته رهبری منصوب کند.

خبرگزاری شینهوا نیز گزارش داد کنار رفتن "زنگ" از کادر رهبری حزب به این معناست که وی دیگر در کمیته رهبری کشور که مناصب کلیدی و سیاستهای کلی کشور را ترسیم می کند، حضور نخواهد داشت.

قراراست کمیته مرکزی جدید حزب کمونیست درنخستین جلسه خود که فردا برگزارخواهد شد کمیته 9 نفره رهبری جدید کشور انتخاب کنند."ون جیابائو" نخست وزیرانتظار می رود پست خود را درکمیته رهبری حفظ کند و بتواند برای پنج سال دیگر توسط پارلمان به نخست وزیری منصوب شود.

علاوه براین، اعضای کنگره امروز با تصویب اصلاح منشور حزب، دیدگاه های جدید اقتصادی و توسعه ای هو جین تائو را در آن گنجاندند.