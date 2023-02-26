فرجالله شکوهی پور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد طی امروز و فردا در برخی از ساعات با افزایش پوشش ابر، وقوع بارشهای پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق در برخی نقاط استان پیش بینی میشود.
وی اضافه کرد: در این مدت با افزایش سرعت وزش باد روی دریا، خلیج فارس در برخی ساعات متلاطم خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: از روز سه شنبه با تغییر جهت جریانات بهسمت شمالی و تداوم وزش آن تا روز چهارشنبه، خلیج فارس بهنسبت مواج و متلاطم میشود.
وی افزود: آسمان استان طی ساعات آینده نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق و طی صبحگاه مه آلود خواهد بود.
شکوهیپور گفت: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و روی دریا و در سواحل طی ساعاتی ۱۴ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ و در برخی ساعات ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.
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