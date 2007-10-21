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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۹

تیراندازی با کمان - اصفهان

تمرین رسمی هفت کشور آغاز شد / هفت داور فیتا وارد ایران شدند

رقابتهای جایزه بزرگ تیراندازی باکمان آسیا با ورود هفت تیم به کمپ رقابتها و آغاز تمرین مقدماتی استارت خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابتهای جایزه بزرگ تیراندازی با کمان آسیا از فردا دوشنبه 30 مهرماه به مدت سه روز در زمین دانشکده پلی اکریل اصفهان و با حضور هشت کشوربرگزارخواهد شد.

تاکنون کشورهای هنگ کنگ، تاجیکستان، گرجستان، هند، اندونزی، چین تایپه و ایران وارد کمپ اصلی مسابقات شده وتمرین رسمی خود را از صبح امروز در محل برگزاری رقابتها آغاز کرده اند. اندونزی اولین کشور وارد شده به ایران و  کشور پاکستان نیز به عنوان آخرین تیم شرکت کننده تا عصر امروز وارد اصفهان می شود.

کشورهای ایران، اندونزی و چین بیشترین شرکت کننده و به ترتیب گرجستان، تاجیکستان، هنگ کنگ و پاکستان کمترین ورزشکار را در این رقابتها دارند. در مجموع هفت داوربین المللی فیتا از کشورهای مالزی، مغولستان، هند، کره و اوگاندا و پنج داور ایرانی قضاوت این مسابقات را برعهده دارند.

طبق برنامه مسابقات امروز یکشنبه 29 مهرماه تیم های شرکت کننده به تمرین رسمی پرداخته و کمیته فنی نیز تجهیزات آنها را بررسی خواهد کرد. در کنار جلسه هماهنگی مربیان و سرپرستان تیم ها به همراه مراسم افتتاحیه نیز در عصر امروز برگزار خواهد شد.

فردا دوشنبه 30 مهرماه دور دوم تمرین رسمی کشورها و برگزاری رقابتهای مقدماتی در دو رشته ریکرو و کامپوند مردان وزنان انجام می شود. روز سه شنبه اول آبان ماه مرحله یک شانزدهم، یک هشتم، یک چهارم و یک دوم و دور حذفی انفرادی مردان و زنان پیگیری خواهد شد.

روز چهارشنبه دوم آبان ماه رقابتهای تیمی ریکرو و دریافت مدالهای تیمی در رشته های کامپوند بانوان و ریکرو مردان و در روز پنجشنبه سوم آبان ماه رقابتهای انفرادی برای کسب مدالهای طلا مراسم اهدای مدال و اختتامیه برگزار می شود.

کد مطلب 571953

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