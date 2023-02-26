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۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۰۱

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

نمادی با موضوع عفاف و حجاب در شهر اصفهان وجود ندارد

نمادی با موضوع عفاف و حجاب در شهر اصفهان وجود ندارد

اصفهان - رئیس کمیسیون مناطق کم برخوردار شورای شهر اصفهان گفت: نمادی با موضوع عفاف و حجاب در شهر اصفهان وجود ندارد که لازم است حوزه‌های فرهنگی شهرداری در این زمینه حرکتی مؤثر صورت دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادرالاصلی ظهر یکشنبه در تذکری با اشاره به سفر کاروان منتظران ظهور به جمکران اظهار کرد: این کاروان با ۴۰۰ دستگاه اتوبوس از اصفهان و شهرستان‌ها، ۱۶ هزار نفر را روز پنجشنبه هفته جاری به جمکران اعزام می‌کنند. این حرکت فرهنگی اقدام مؤثر و ارزشمند است اما ۴ هزار نفر ثبت نام شده بدون امکانات در این اردو وجود دارد که لازم است مدیریت شهری همکاری کند.

وی با بیان اینکه در فضای شهر نمادی در خصوص عفاف و حجاب نمی‌بینیم، گفت: توقع داریم که اتفاق خوبی در این راستا انجام شود. معاونت فرهنگی شهرداری، اداره ارتباطات، سازمان زیباسازی و… اقدامی در این زمینه انجام دهند. اصفهان شهر شهیدان است و باید در حوزه‌های مختلف شهرداری، در بحث فرهنگی مرتبط با عفاف و حجاب حرکت خوبی صورت گیرد.

نادرالاصلی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم گفت: تاکید کردیم اگر شرایط فراهم شود نمایشگاه‌های بهاره و مشاغل خانگی برپا شود تا اجتماعی از خدمت رسانی به مردم ایجاد کنیم و کمی از آلام مردم به لحاظ افزایش بی رویه قیمت‌ها کاسته شود. از مدیریت شهری می‌خواهیم که در این زمینه پیش قدم شود. سازمان‌ها و دستگاه‌های اقتصادی و صنعتی نیز در این راستا کمک کنند.

کد مطلب 5719547

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