نمادی با موضوع عفاف و حجاب در شهر اصفهان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادرالاصلی ظهر یکشنبه در تذکری با اشاره به سفر کاروان منتظران ظهور به جمکران اظهار کرد: این کاروان با ۴۰۰ دستگاه اتوبوس از اصفهان و شهرستانها، ۱۶ هزار نفر را روز پنجشنبه هفته جاری به جمکران اعزام میکنند. این حرکت فرهنگی اقدام مؤثر و ارزشمند است اما ۴ هزار نفر ثبت نام شده بدون امکانات در این اردو وجود دارد که لازم است مدیریت شهری همکاری کند.
وی با بیان اینکه در فضای شهر نمادی در خصوص عفاف و حجاب نمیبینیم، گفت: توقع داریم که اتفاق خوبی در این راستا انجام شود. معاونت فرهنگی شهرداری، اداره ارتباطات، سازمان زیباسازی و… اقدامی در این زمینه انجام دهند. اصفهان شهر شهیدان است و باید در حوزههای مختلف شهرداری، در بحث فرهنگی مرتبط با عفاف و حجاب حرکت خوبی صورت گیرد.
نادرالاصلی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم گفت: تاکید کردیم اگر شرایط فراهم شود نمایشگاههای بهاره و مشاغل خانگی برپا شود تا اجتماعی از خدمت رسانی به مردم ایجاد کنیم و کمی از آلام مردم به لحاظ افزایش بی رویه قیمتها کاسته شود. از مدیریت شهری میخواهیم که در این زمینه پیش قدم شود. سازمانها و دستگاههای اقتصادی و صنعتی نیز در این راستا کمک کنند.
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