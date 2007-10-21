به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد علی حسینی پیش از ظهر امروز درنشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی وخارجی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا پیشنهادی از سوی پوتین به کشورمان ارائه شده ؟ اظهار داشت: پیشنهادی که آقای پوتین مطرح کردند در باره ارتقای مناسبات و استفاده از قابلیت های دو کشور در تمام زمینه ها بود و قرار است آقای متکی هم درآینده سفری را برای تشکیل کمیسیون مشترک دو کشور به مسکو داشته باشد.

حسینی تصریح کرد: بحث تعلیق در پیشنهاد پوتین مطرح نبوده و نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سرنوشت دور بعدی گفتگوهای ایران و آمریکا درباره عراق اظهار داشت: ما نیازی به گفتگوهای ظاهری نمی بینیم و آنچه که عراق امروز نیازمند آن است تغییر رویکرد و رفتار آمریکاییها در خصوص وضعیت داخلی این کشور است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید که با اشاره به حضور دکتر لاریجانی وبه همراه جلیلی در مذاکره آتی با خاویر سولانا پرسید آیا رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه ا روپا از این پس با دو نماینده از ایران مذاکره می کند؟ یاد آوری کرد: فعلا دکتر لاریجانی در این اجلاس شرکت می کند و تصمیم برای جلسات بعدی بعدا اعلام می شود.

حسینی در این خصوص تاکید کرد: طرف مقابل نباید از این قضیه اشتباه برداشت کند چرا که ما همواره تاکید کرده ایم که تمام مسئولان ایرانی در ملی بودن موضوع هسته ای اجماع داشته و مجموعه ملت ما نسبت به این موضوع و ادامه این راه حساس و معتقد هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا جلیلی به عنوان معاول وزیر امور خارجه باقی خواهد ماند؟ گفت:دراین باره باید مسئولان بالاتر تصمیم گرفته و نظر خود را اعلام کنند اما دکتر لاریجانی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی باقی خواهند ماند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.