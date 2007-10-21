لیگ بسکتبال را بدون شکست به پایان می رسانیم

آیدین کبیرکاپیتان ملی پوش تیم بسکتبال مهرا م درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از قوانین حاکم در تیم ما داشتن روحیه مطلق پیروزی و فکر نکردن به شکست حتی برای یک لحظه است. طوریکه اجرای این قانون در راس سایر قوانین تیمی مهرام قرار دارد و هر روزهم برلزوم به کارگیری آن تاکید می شود.

وی خاطرنشان کرد: البته بازیکنان صباباتری هم درآغاز فصل چنین ادعایی را داشتند اما ما با شکست آن ها ثابت کردیم که مرد عمل هستیم و برای تحقق آنچه می گوییم تلاش هم می کنیم ضمن اینکه دراین راه هیچ تیمی را از پیش باخته به حساب نمی آوریم.

بسکتبالیست ملی پوش کشورمان افزود: البته برای دستیابی به هدف مورد نظر در مورد خلق یک قهرمانی استثنایی باید انسجام تیمی خود را پررنگتر کنیم تا اقتدارمان در جمع آوری امتیازها بیشتر شده ودر دور برگشت بازی ها و در مصاف با تیم هایی که انگیزه جبران در برابر مهرام را دارند شیرازه کار از دستمان خارج نشود.

کبیربا اشاره به بازی در پست 4 تیم مهرام تصریح کرد: با وجود اینکه تخصص بازی درپست 2 و 3 را دارم اما بنا بر نیاز مربیان در پست 4 به کار گرفته می شوم و همین مسئله باعث کاهش قابلیت های فنی ام شده است با این حال تلاش می کنم در این پست هم بتوانم تیمم را دراهدافی که دارد همراهی کنم.