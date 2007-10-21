8600 میلیارد ریال یارانه به نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر ، شورای اقتصاد از محل بند " ه " تبصره 15 قانون بودجه سال 86 مبلغ 8681 میلیارد ریال یارانه برای نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال زراعی 87-86 اختصاص داد که در مواردی مانند انواع کود شیمیایی و بذر ، بهینه سازی مصرف سموم دفاع آفات نباتی ، انواع نهال، تراکتور و کمباین ، تامین وجوه اداره شده جهت توسعه فعالیت های کشاورزی ، توسعه خدمات بهداشتی، درمانی دام های روستایی و عشایری ، واکسن دام،مواد ضد عفونی کننده، مواد بیولوژیک و خدمات هواپیمایی ویژه از طریق وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان دامپزشکی کشور وشرکت هواپیمایی خدمات ویژه توزیع خواهد شد.

در کنار اختصاص این اقلام ، صددرصد سهام شکرت خدمات حمایتی نیز تا پایان سال جاری طبق تصمیمات شورای عالی واگذاری به بخش غیر دولتی با اولویت اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی واگذار خواهد شد.