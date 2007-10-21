انجمن حمایت از صنایع دستی استان کرمانشاه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، معاونت صنایع دستی استان کرمانشاه صبح یکشنبه در اولین نشست اعضای این انجمن اظهار داشت: این نشست حاصل مدت ها تلاش این سازمان به منظور تشکیل این انجمن جهت حمایت از ماندگاری صنایع دستی و برنامه ریزی هدفمند در راستای رشد و بالندگی آن در سطح ملی و بین المللی و پاسخگویی به سلایق و نیاز جوامع است.

نصرت اله سپهر افزود: امروز شاهد انجام انتخابات و تعیین اعضای هیئت مدیره جهت کمک به ترویج، توسعه و پویایی صنایع دستی و هنرهای بومی و سنتی و ارتقا درک جامعه از اهمیت و نقش صنایع دستی هستیم.

وی در ادامه با تشریح برنامه ها و اهداف این انجمن، یادآور شد: حمایت از صنایع دستی، ایجاد بانک اطلاعاتی، برگزاری سمینارهای علمی، هنری و آموزشی، بررسی معضلات و مشکلات و ارائه راه حل از مهمترین برنامه های این انجمن است.

سپهر ادامه داد:همچنین تبیین و تدوین استانداردهای مورد نیاز این بخش و ایجاد ارتباط با تشکل های مردم نهاد به منظور ایجاد خلاقیت و نشاط در صنایع دستی از دیگر اهداف تشکیل این انجمن به شمار می رود.

در این نشست پس از قرائت اساسنامه، انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجام شد.