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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۵

مجلس تصویب کرد؛

سهم 30 درصدی متروی تهران از حمل و نقل عمومی پایتخت

سهم 30 درصدی متروی تهران از حمل و نقل عمومی پایتخت

مجلس دولت را موظف کرد سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید که از ابتدای سال 1391 هجری شمسی در مجموع 75 درصد سفرهای درون شهری پوشش داده شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت شرکت های بیمه گر را موظف کردند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه های موثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل 50 درصد صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگستازی ایمنی تردد، تامین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مناطق حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه های جاری ( با تصویب طرح ها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداری ها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و ترابری و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و ترابری) به دستگاه های مذکور اختصاص دهند.

همچنین بر اساس ماده دیگر این لایحه، دولت موظف شد با اولویت حمل و نقل ریلی به گونه ای اقدام نماید که حکم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل عمومی برون شهری بر مقادیر جدول شماره (1) این قانون منطق شود.

همچنین دولت موظف شد سیاست های بخش حمل و نقل همگانی را به گونه ای تنظیم نماید که از ابتدای سال 1391 هجری شمسی در مجموع 75 درصد سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخش های حمل و نقل همگانی و مصرف سرانه بنزین بر اساس جدول شماره (2) باشد.

همچنین بر اساس پیشنهاد علی ریاض نماینده تهران مقرر شد در شهر تهران سهم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی، تاکسی رانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر 25 درصد، 20 درصد و 30 درصد باشد.

بنا بر این گزارش، محمد باقر قالیباف شهردار تهران که در جلسه علنی امروز حاضر شده بود، در دفاع از این پیشنهاد گفت: هم اکنون نمی توانیم در حمل و نقل عمومی نسبت به درصدهای پیش بینی شده برای همه شهرها یکسان عمل کنیم. در کلانشهرها که از اتوبوس و تاکسی اشباع شده اند بیشترین بار حمل و نقل با کمترین هزینه و امنیت بالا توسط مترو انجام می شود.

وی افزود: یک واگن قطار مترو روزانه 20 هزار نفر، اتوبوس 600 نفر و تاکسی 50 تا 60 نفر را جابه جا می کند بنابراین بهتر است سهم ریلی را به 30 درصد، اتوبوس 25 درصد و تاکسی 20 درصد برسانیم.

کد مطلب 571967

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