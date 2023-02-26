به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قربانی ظهر یکشنبه در نطق میان دستور هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: طبق روال هر ماه، جمعه هفته قبل جلسه‌ای با نمایندگان اصفهان در مجلس، فرماندار و شهردار داشتیم. موضوع جلسه این ماه، مربوط به اقتصاد شهری و افزایش مؤثر مشارکت بخش خصوصی در موضوعات اداره شهر بود.

وی افزود: بررسی چنین موضوعی، حاکی از این است که مدیریت شهری در آینده بتواند برای بخش خصوصی و مشارکت آن‌ها در کارها اهتمام جدی‌تر به خرج دهد و از سرمایه بخش خصوصی برای انجام پروژه‌ها استفاده کند. در این مسیر سختی‌ها و موانع وجود دارد که باید برطرف شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: خوشحال هستیم از اینکه در بودجه سال ۱۴۰۲ رقم مربوط به عوارض و تراکم ساختمانی به ۲۵ درصد کل بودجه تقلیل یافته است در حالی که این رقم زمانی ۸۰ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: عدد ۳ هزار میلیارد تومان مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های سال آینده خوب است اما نباید خود را به این عدد محدود کنیم و تا هر مقدار که می‌شود استفاده از این ظرفیت صورت گیرد.

قربانی با تأکید بر استفاده از بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ شهر گفت: به عنوان مثال بحث قطار شهری مطرح است. درمدیریت شهری همه مصمم هستند که دهه فجر ۱۴۰۳ خط دوم قطار شهری افتتاح شود و قطعاً با همتی که وجود دارد این اتفاق خواهد افتاد. متولیان امر نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند ما نیز در شورای اسلامی شهر هر چه در توان داشته باشیم برای تحقق این موضوع به کار خواهیم گرفت، همان طور که بودجه قطارشهری در سال ۱۴۰۲ را برای همین منظور افزایش دادیم.

وی با بیان اینکه چالش بزرگ ما در روزهای آینده و سال آتی ترافیک است، گفت: در این حوزه باید توجه بیشتر و بهتر صورت گیرد. در حال حاضر فاصله رقم خودروهای شهر با جمعیت کم شده و می‌شود. ضمن اینکه زیرساخت‌های موجود ما پاسخگوی این حجم خودرو نیست و از یک سو جلوی خودروساز را نمی‌توان گرفت و مقابل مردم برای خرید خودرو نیز نمی‌توان سد ایجاد کرد، بنابراین شیوه‌های مدیریت ترافیک را باید تغییر داد. در این راستا نیازمند جدیت، نظم و دانش هستیم و بدون توجه به این مسائل ورود به این قضیه ممکن است وضعیت را بدتر کند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بازتعریف و مهندسی مجدد معابر گفت: در این راستا نیازمند اقتدار هستیم. شاید لازم باشد برخی خیابان‌ها شهر یک طرفه شوند و این موضوع باید در شبکه تعریف شود.

وی گفت: عارضه سنجی از مسائل مهم است، مدیریت سفر و توسعه حمل و نقل عمومی نیز مد نظر قرار دارد. حذف جداکننده‌های فیزیکی در معابر نیز مهم است، باید به خط کشی تبدیل شوند چون می‌تواند در کاهش ترافیک مؤثر باشد.

قربانی بیان کرد: انتظار می‌رود که پلیس راهور در مباحث ترافیکی حضور پررنگ‌تری داشته باشد و در این راستا از نیروی انسانی آموزش دیده استفاده کند. در برخی ساعات روز که پرترافیک است پلیس راهور شاید در تغییر شیفت باشد و مشکلاتی در همان ساعت ایجاد می‌شود.

وی تأکید کرد: لازم است گفته شود که مسئول کنترل ترافیک در شهر پلیس راهور است و تهیه زیرساخت‌ها و مقدمات کار برای بهبود وضعیت ترافیک بر عهده شهرداری است. امیدواریم ستاد نوروزی یکی از موضوعات اصلی‌اش مربوط به ترافیک شهر باشد و نتایج خوبی را در این راستا شاهد باشیم.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل همگانی نیز بودجه خوبی پیش بینی شده و امیدواریم نتیجه همه این اقدامات بهبود وضعیت شهر باشد.