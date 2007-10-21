  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۱

"باراکا" در فرهنگسرای بانو نقد می‌شود

جلسه نقد و بررسی فیلم مستند "باراکا" به کارگردانی ران فریک و مارک مکدیسون روز دوشنبه 30 مهرماه ساعت 16 در فرهنگسرای بانو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای بانو اعلام کرد مستند"باراکا" بدون استفاده از کلام و با بهره گیری از موسیقی مخاطب را سوار بر زورق تصویر در بیست و چهار کشور جهان به تماشا می برد و رابطه متقابل انسان و طبیعت را به نحوی غریب به تصویر می کشد.

"باراکا" یک شاهکار بصری تمام عیار است. سفری که از بام دنیا آغاز می شود و با نمایش شرق اسرارآمیز و حاکمیت روح معنا در آن به تدریج آسیب های دنیای مدرن را پیش رو می گذارد تا در این مسیر و با فاصله گذاری مخاطب خود را به یک شناخت وسیع برساند. این فیلم با حضور شبنم میرزین العابدین، هیوا مسیح و رضا درستکار نقد و بررسی می شود.

کد مطلب 571969

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها