به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای بانو اعلام کرد مستند"باراکا" بدون استفاده از کلام و با بهره گیری از موسیقی مخاطب را سوار بر زورق تصویر در بیست و چهار کشور جهان به تماشا می برد و رابطه متقابل انسان و طبیعت را به نحوی غریب به تصویر می کشد.

"باراکا" یک شاهکار بصری تمام عیار است. سفری که از بام دنیا آغاز می شود و با نمایش شرق اسرارآمیز و حاکمیت روح معنا در آن به تدریج آسیب های دنیای مدرن را پیش رو می گذارد تا در این مسیر و با فاصله گذاری مخاطب خود را به یک شناخت وسیع برساند. این فیلم با حضور شبنم میرزین العابدین، هیوا مسیح و رضا درستکار نقد و بررسی می شود.