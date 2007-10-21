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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۳

روزانه یک میلیون و 300 هزار مسافر در مشهد جابجا می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت: روزانه یک میلیون و 300 هزار نفر مسافر از طریق سرویس دهی اتوبوسرانی مشهد در سطح شهر جا به جا می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین ضیایی صبح امروز در نشست مطبوعاتی حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری مشهد افزود: این رقم نسبت به همین زمان در سال گذشته 38 درصد افزایش را نشان می دهد و این مهم نمایانگر توانایی ناوگان اتوبوسرانی در اعلام آمادگی افزایش تقاضای حمل و نقل مسافران درون شهری است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با اشاره به افزایش 835 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری تصریح کرد: با این رقم تعداد هزار و 450 دستگاه اتوبوس در سال گذشته به هزار و 885 دستگاه اتوبوس در مهرماه سال جاری افزایش یافت.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 70 دستگاه اتوبوس به دلایل مشکلات گارانتی در تعمیرگاه است که به زودی موارد آنها حل خواهد شد و طی آینده ای نزدیک حدود دوهزار دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل درون شهری مشهد فعال خواهد شد.

ضیایی خاطر نشان کرد: در سال جاری 208 دسنگاه اتوبوس به این ناوگان اضافه شد که امیدواریم طی آینده 81 دستگاه اتوبوس دیگر نیز به این تعداد اضافه شود.

وی ادامه داد: این اتوبوس ها از محل سهمیه سال 85 تامین شده است.

ضیایی با اشاره به اقدام کوتاه و سریع شهرداری مبنی بر استقرار خطوط ویژه اتوبوس در مناطق تعیین شده گفت: در حال حاضر نمونه این مورد را در برخی از خیابان های مشهد در حال عملیاتی کردن هستیم.

وی در خصوص اقدامات میان مدت و منطقی در زمینه ناوگان حمل و نقل شهری مشهد عنوان کرد: خطوط از یک منطق ترافیکی به منظور اولویت قائل شدن تردد اتوبوس ها برخوردار است که مجموعه اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری اجرای آن در دست اقدام است.

وی در پایان با تاکید بر فعال کردن شرکت های خصوصی اتوبوسرانی افزود: در حال حاضر بیش از پنج شرکت متقاضی این امر مراجعه کرده اند که در حال مذاکره با آنان هستیم و نتایج این مذاکرات را روشن پیش بینی می کنیم که قطعا این مهم زمینه تحول آفرینی در ناوگان حمل و نقل شهری مشهد را همراه خواهد داشت.

کد مطلب 571970

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