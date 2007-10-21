روزانه یک میلیون و 300 هزار مسافر در مشهد جابجا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین ضیایی صبح امروز در نشست مطبوعاتی حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری مشهد افزود: این رقم نسبت به همین زمان در سال گذشته 38 درصد افزایش را نشان می دهد و این مهم نمایانگر توانایی ناوگان اتوبوسرانی در اعلام آمادگی افزایش تقاضای حمل و نقل مسافران درون شهری است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با اشاره به افزایش 835 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری تصریح کرد: با این رقم تعداد هزار و 450 دستگاه اتوبوس در سال گذشته به هزار و 885 دستگاه اتوبوس در مهرماه سال جاری افزایش یافت.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 70 دستگاه اتوبوس به دلایل مشکلات گارانتی در تعمیرگاه است که به زودی موارد آنها حل خواهد شد و طی آینده ای نزدیک حدود دوهزار دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل درون شهری مشهد فعال خواهد شد.

ضیایی خاطر نشان کرد: در سال جاری 208 دسنگاه اتوبوس به این ناوگان اضافه شد که امیدواریم طی آینده 81 دستگاه اتوبوس دیگر نیز به این تعداد اضافه شود.

وی ادامه داد: این اتوبوس ها از محل سهمیه سال 85 تامین شده است.

ضیایی با اشاره به اقدام کوتاه و سریع شهرداری مبنی بر استقرار خطوط ویژه اتوبوس در مناطق تعیین شده گفت: در حال حاضر نمونه این مورد را در برخی از خیابان های مشهد در حال عملیاتی کردن هستیم.

وی در خصوص اقدامات میان مدت و منطقی در زمینه ناوگان حمل و نقل شهری مشهد عنوان کرد: خطوط از یک منطق ترافیکی به منظور اولویت قائل شدن تردد اتوبوس ها برخوردار است که مجموعه اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری اجرای آن در دست اقدام است.

وی در پایان با تاکید بر فعال کردن شرکت های خصوصی اتوبوسرانی افزود: در حال حاضر بیش از پنج شرکت متقاضی این امر مراجعه کرده اند که در حال مذاکره با آنان هستیم و نتایج این مذاکرات را روشن پیش بینی می کنیم که قطعا این مهم زمینه تحول آفرینی در ناوگان حمل و نقل شهری مشهد را همراه خواهد داشت.