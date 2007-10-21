تلفن همراه جایگزین دزدگیر خودروها می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "آئودی" نمونه آزمایشی تلفن همراهی را با عنوان " metroproject Audi Mobile Device " ارائه کرده است که توانایی فرماندهی، کنترل و نظارت ویدیویی خودروی کاربر را دارد.

این تلفن همراه نسل سوم که مجهز به فناوری اتصال بی سیم "فای فای" است در خودروی جدید این شرکت با عنوان Audi A1 قابل استفاده است.

براساس گزارش کاتاوب، این تلفن همراه که شبیه به "آی فن" اپل است، یک صفحه نمایشگر لمسی دارد که به کاربر این امکان را می دهد به راحتی عملکردهای تلفن همراه را جستجو کند.

این تلفن همراه از طریق جستجوگر ماهواره ای "جی پی اس" موقعیت خودرو را ردیابی کرده و تصاویر مربوط به خودرو را دریافت می کند.

Audi Mobile Device می تواند بدون اینکه کاربر وارد خودور شود، آن را از راه دور روشن کند. همچنین این تلفن همراه از یک پخش کننده صوتی تصویری با کیفیت معمولی و مفید برخوردار است.