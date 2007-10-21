افزایش 13 درصدی مسافران مترو نسبت به شهریورماه

مهندس جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: در اولین روز مهرماه شاهد افزایش 5 درصدی مسافرین مترو بودیم که تأثیر ماه رمضان و تغییر ساعت مدارس و اداره ها در آن کاملا مشهود بود ولی در حال حاضر و طبق آمارهای 4 روز اول پس از پایان ماه رمضان، رشد 13 درصدی را نسبت به هفته پایانی شهریور شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: بیشترین افزایش مربوط به خط 5 مترو با حدود 15 درصد بوده ،ضمن آنکه میزان افزایش مسافرین مترو نسبت به مدت مشابه سال قبل به طور متوسط 30 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران افزود:آمارهای ارائه شده در این خصوص مطابق پیش بینی ما و تأیید کننده این موضوع است که آمار 5 درصدی اول مهر میزان واقعی افزایش مسافرین پس از بازگشایی مدارس را نشان نداده است.