محبت؛ آبی بر آتش افسردگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تبت، محققان اعلام کردند که رویکرد یکسان نسبت به تمام افرادی که از افسردگی رنج می برد نمی تواند در این عرصه مؤثر واقع شود چرا که علت افسردگی هر کدام از آنها متفاوت است اما گاهی درمانهای غیر سنتی این عرصه چون تمرینات مراقبه زمانیکه با سایر درمانها همراه می شود، مؤثر خواهد بود.

دکتر چارلز نمروف رئیس دپارتمان روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشکده طب اموری اظهار داشت: در مورد بیماری های دیگر می توان عوامل را ارزیابی و درمان را پیش بینی کرد، اما در مورد افسردگی باید با دقت عمل کرد و رویکردی شناختی اتخاذ کرد.

دالایی لاما نیز که برای دریافت عالی ترین نشان کنگره آمریکا در این کشور به سر می برد از تحقیق محققان دانشگاه اموری در این باره که چگونه مراقبه محبت بودیسم بر سلامت روانی دانشجویان تأثیر می گذارد، تقدیر کرد و گفت: نتایج این تحقیق کاربرد گسترده ای برای جلوگیری از افسردگی دارد. فکر می کنم در زندگی ما محبت داشتن اهمیت بسیاری دارد.

رهبر معنوی بودائیان تبت روز جمعه 27 مهر ماه در همایشی که در دانشگاه اموری برگزار شده بود شرکت کرد. دالایی لاما چندی پیش برای نخستین بار انتصاب خود را به عنوان استاد دانشگاه اموری مورد پذیرش قرار داد.

انتصاب دالایی لامای چهاردهم تبت به عنوان استاد این دانشگاه دارای مدت انقضا نیست اما از سوی دیگر دربرگیرنده حق تدریس هم نیست.

نقش دالایی لاما در این دانشگاه شامل تشکیل جلسات تدریس خصوصی با دانشجویان و اعضای دانشگاه در مقر دولت معزول شده تبت در هندوستان و همچنین شرکت دانشجویان در جلسات تدریس سالیانه وی است. دالایی لاما همچنین دیدارهای دوره ای از دانشگاه اموری خواهد داشت که در نخستین دیدار پس از دریافت سمت استادی این دانشگاه جلسه ای درباره مبانی بودیسم برگزار کرد.

چهاردهمین دالایی لامای تبت، در سال 1959 پس از اشغال نظامی تبت به دنبال یک قیام ناموفق به هندوستان متواری شد. تلاشهای غیر خشونت آمیز وی در راه حفظ فرهنگ تبت و آزادی این منطقه جایزه نوبل سال 1989 را برای او به همراه داشت.