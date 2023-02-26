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۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۸:۰۷

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه:

رسانه‌ها نقش جریان سازی در جامعه را برعهده دارند

رسانه‌ها نقش جریان سازی در جامعه را برعهده دارند

کرمانشاه- سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: رسانه‌ها نقش جریان سازی در جامعه را برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی ظهر یکشنبه در اختتامیه جشنواره رسانه‌ای ابوذر که در سالن اجتماعات دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: امنیت و قدرت دارای مؤلفه‌های مختلفی است و امروز قدرتی تحت عنوان معنادار کردن پیام‌ها شکل گرفته که دارای اثرگذاری بسیاری برای جامعه هدف است.

وی افزود: رسانه‌های در جهان وجود دارند که به نام رسانه‌های جریان اصلی نام دارند و اینها مشخص می‌کنند که امروز کدام محور خبری و به چه صورتی انتشار پیدا کنند و و محوریت اطلاع رسانی را برعهده دارند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: با وجود رسانه‌های جریان اصلی اما با پیدایش رسانه‌های خرد و مخالف خوان صحنه اندکی تغییر پیدا کرده و این رسانه‌ها جایگاه خود را پیدا کرده‌اند.

شعبانی بیان کرد: زمانی تصور می‌شد اخبار و تولیدات غیرمجاز برای کشورهای غربی و اروپایی وجود ندارد اما با گذشت زمان مشخص شد تولیدات مخالف با سیاست‌های استکبار برای جوامع غربی غیرمجاز است که به عنوان مثال فیلم سینمایی شکارچی شنبه نمونه بارز آن است.

وی خاطر نشان کرد: امروزه کوچک‌ترین واکنش رسانه‌های خرد دیده می‌شود و رسانه‌ها می‌توانند به عنوان ابزار جریان ساز مورد استفاده قرار گیرند.

کد مطلب 5719883

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