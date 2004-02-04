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۱۵ بهمن ۱۳۸۲، ۱۷:۱۷

همزمان با بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي

اولين همايش تخصصي سينما و اعتياد در تهران برگزار مي شود

اولين همايش تخصصي سينما و اعتياد همزمان با دهه فجر بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در تهران برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر در اين همايش كه روزهاي پانزدهم تا هجدهم بهمن ماه در فرهنگسراي شقايق واقع در خيابان ولي عصر برگزار مي شود و چهار فيلم  شهر ساحلي ، صورت زخمي ، پدر خوانده و قاچاق ساعت 16 هر روز به نمايش در مي آيد و مورد نقد و نظر صاحبنظران سينما و روانشناسان قرار مي گيرد .

در اولين روز اين همايش چهار روزه فيلم شهر ساحلي به كارگرداني مايكل جونز توسط علي اكبر مهين نقد مي شود ، در روز دوم فيلم سينمايي صورت زخمي ساخته برايان  دي پالا توسط عليرضا پاكزاد ؛ روز سوم فيلم سينمايي پدر خوانده ساخته فرانسيس فورد كاپولا توسط حسن مير باقري و در روز پاياني اين همايش فيلم سينمايي قاچاق به كارگرداني استوين سودربرگ توسط جابر قاسمعلي مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد .

گفتني است در آخرين روز اين همايش  پس از نمايش فيلم قاچاق نشست تخصصي با حضورعلي هاشمي دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر  و برخي مسئولان اين ستاد در محل فرهنگسراي شقايق  برگزار مي شود .

کد مطلب 57199

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