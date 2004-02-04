اولين همايش تخصصي سينما و اعتياد در تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر در اين همايش كه روزهاي پانزدهم تا هجدهم بهمن ماه در فرهنگسراي شقايق واقع در خيابان ولي عصر برگزار مي شود و چهار فيلم شهر ساحلي ، صورت زخمي ، پدر خوانده و قاچاق ساعت 16 هر روز به نمايش در مي آيد و مورد نقد و نظر صاحبنظران سينما و روانشناسان قرار مي گيرد .

در اولين روز اين همايش چهار روزه فيلم شهر ساحلي به كارگرداني مايكل جونز توسط علي اكبر مهين نقد مي شود ، در روز دوم فيلم سينمايي صورت زخمي ساخته برايان دي پالا توسط عليرضا پاكزاد ؛ روز سوم فيلم سينمايي پدر خوانده ساخته فرانسيس فورد كاپولا توسط حسن مير باقري و در روز پاياني اين همايش فيلم سينمايي قاچاق به كارگرداني استوين سودربرگ توسط جابر قاسمعلي مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد .

گفتني است در آخرين روز اين همايش پس از نمايش فيلم قاچاق نشست تخصصي با حضورعلي هاشمي دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر و برخي مسئولان اين ستاد در محل فرهنگسراي شقايق برگزار مي شود .