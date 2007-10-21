هزار بیمار خاص در استان مرکزی زندگی می کنند

دکتر جواد ملبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از جمله ویژگی های بیمارهای خاص مزمن بودن، نداشتن درمان قطعی، هزینه های بالای مالی و معنوی، ایجاد تاثیرات فرهنگی و اجتماعی قابل توجه و واضح در جامعه و درمان های پیچیده و نیازمند به فناوری مدرن است.

وی با اشاره به این که بیماران خاص در کشور تحت پوشش و حمایت دولت قرار دارند، عنوان کرد: بیماران مبتلا به نارسایی کلیه، بیماران مبتلا نارسایی پیشرفته کلیه، تالاسمی، هموفیلی و ام . اس، شامل بیماران خاص در کشور می شود.

ملبوبی در مورد تفکیک بیماران خاص استان مرکزی اظهار داشت: از مجموع یک هزار و 67 بیمار خاص در استان، 299 نفر بیمار دیالیزی، 337 نفر پیوندی، 203 نفر ام .اس، 101 نفر تالاسمی و 127 بیمارهموفیلی هستند.

این مسئول با اشاره به این که در مورد بیماری ام اس و پیوندی آمار دقیقی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: استان مرکزی از نظر بیماری دیالیز رتبه 16، تالاسمی رتبه 12 و هموفیلی در رتبه 20 کشور قرار دارد.

وی بیشترین حجم بیماران خاص استان مرکزی را در شهرستان اراک و کمترین را در شهرستان دلیجان اعلام کرد و یادآور شد: بیماران دیالیزی استان مرکزی دارای مشکلاتی چون، تراکم بیماران در بخش ها، ماندن در نوبت جهت دیالیز و گنجایش ناکافی بخش ها، مشکلات مربوط به تردد مداوم جهت دریافت معرفی نامه، عدم وجود بخش دیالیز در مراکز نزدیک استان، عدم تجهیز برخی از دستگاه های دیالیز به بیکربنات روبرو هستند.