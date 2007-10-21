اخلاق؛ بنیان روابط عمومی

روابط عمومی از دل نیاز جامعه به نهادی که پاسخگو باشد و بین مصالح فردی و منافع اجتماعی وفاق ایجاد کند سر برآورده و پا به عرصه حیات گذاشته است و باید آیینه تمام نمای سازمان باشد.

به طور کلی عمر روابط عمومی در ایران به سال ١٣٣٠ برمی‌گردد. پیش از انقلاب خدمات روابط عمومی به تبلیغات محدود بود اما پس از انقلاب با رشد افکار عمومی و گسترش ارتباطات، در حوزه روابط عمومی نیز تحولاتی صورت گرفت.

تصویب قانون قرار گرفتن روابط عمومی در تشکیلات دولتی زیر نظر بالاترین مقام دستگاه مربوط، در سال ١٣۶۴ از آن جمله است که بیانگر اهمیت نقش روابط عمومی است که امری حاشیه‌ ای نیست بلکه نهادی بنیادی در نظام مدیریتی است.

با درنظر گرفتن اهداف و وظایفی که روابط عمومی بر عهده دارد شک نیست که بنیان روابط عمومی مبتنی بر اخلاق است . توجه به مقوله اخلاق در انجام وظایف و مسئولیتها به خودی خود عاملی بسیار سازنده در فعالیت سازنده در راستای رسالتهای از پیش تعیین شده ودستیابی به اهداف است که نتیجه آنها ارتقاء آگاهیهای عمومی و خیر و صلاح جامعه است.

بی تردید فضای اطلاعاتی و ارتباطی به همه اقشار مردم تعلق دارد و در جامعه ای که داعیه دار نظام اخلاقی است اخلاق در فعالان عرصه روابط عمومی جایگاه حیاتی و تعیین کننده ای دارد، با در نظر گرفتن ابعاد اخلاقی این حوزه کاری، فعالان عرصه روابط عمومی نمی بایست مردم را از دستیابی مناسب به اطلاعات محروم سازند .

نقش روابط عمومی، پنهان کردن اطلاعات نیست بلکه مدیریت اطلاعات به معنای تعامل و گفتگوی دوسویه است.



تغییر نگرش نسبت به جایگاه روابط عمومی در عصر حاضر امری ضروری و انکارناپذیر است، روابط عمومی ها به عنوان پلی میان دستگاه مربوطه و رسانه های کشور فعال شدند که از این طریق ارتباط با مردم نیز فراهم شود اما امروزه شاهد هستیم که در بسیاری موارد، روابط عمومی ها دیوار حائلی هستند میان مسئولان و دستگاه مربوطه با رسانه ها که منعکس کننده اخبار ، وقایع و رویدادها و آخرین تصمیم گیریها هستند

بی تردید روابط عمومی باید با مدیریت کارآمد، تولید فراوان و توزیع صحیح و سریع اطلاعات در جلب اعتماد عمومی و شفاف سازی بکوشد.



اطلاعات در عصر حاضر سرمایه اجتماعی متعلق به همه مردم است، با طراحی جنبش ارتباطی در سطح مدیران ، مسئولان و مردم می توان منشأ حرکتی وسیع و نهضتی عظیم در جامعه بود.

با در نظر گرفتن رسالتها و اهداف از پیش تعیین شده برای روابط عمومی ها، فعالان این عرصه با دقت نظر نظر بیشتری به فعالیت پرداخته و در جهت تحقق آنها به گونه ای شایسته اقدام کنند .