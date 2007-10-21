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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۲۹

شورای عالی تئاتر بسیج فردا برگزار می‌شود

نشست شورای عالی تئاتر بسیج با حضور سردار سادات‌حسینی معاون فرهنگی منطقه بسیج مقاومت تهران و حسین مسافر آستانه مدیر عامل انجمن تئاتر دفاع مقدس روز 30 مهرماه برگزار می‌شود.

محمد دشت گلی عضو شورای عالی تئاتر بسیج درباره این جلسه به خبرنگار مهر گفت: "قرار است شورای عالی تئاتر بسیج تهران بزرگ مصوباتی در مورد کلاس‌های آموزشی، برگزاری جشنواره‌های تئاتری، ساماندهی گروههای بسیجی تئاتر و اجراهای عمومی این حوزه داشته باشد." این نشست روز دوشنبه 30 مهر در ناحیه مقاومت بسیج ابوذر برگزار می‌شود.

کد مطلب 572003

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