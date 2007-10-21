محمد دشت گلی عضو شورای عالی تئاتر بسیج درباره این جلسه به خبرنگار مهر گفت: "قرار است شورای عالی تئاتر بسیج تهران بزرگ مصوباتی در مورد کلاس‌های آموزشی، برگزاری جشنواره‌های تئاتری، ساماندهی گروههای بسیجی تئاتر و اجراهای عمومی این حوزه داشته باشد." این نشست روز دوشنبه 30 مهر در ناحیه مقاومت بسیج ابوذر برگزار می‌شود.