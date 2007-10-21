محمد دشت گلی عضو شورای عالی تئاتر بسیج درباره این جلسه به خبرنگار مهر گفت: "قرار است شورای عالی تئاتر بسیج تهران بزرگ مصوباتی در مورد کلاسهای آموزشی، برگزاری جشنوارههای تئاتری، ساماندهی گروههای بسیجی تئاتر و اجراهای عمومی این حوزه داشته باشد." این نشست روز دوشنبه 30 مهر در ناحیه مقاومت بسیج ابوذر برگزار میشود.
نشست شورای عالی تئاتر بسیج با حضور سردار ساداتحسینی معاون فرهنگی منطقه بسیج مقاومت تهران و حسین مسافر آستانه مدیر عامل انجمن تئاتر دفاع مقدس روز 30 مهرماه برگزار میشود.
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