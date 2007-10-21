رشد سالانه 65 درصدی تحقیقات در عرصه پانل های خورشیدی ارگانیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، از حدود 20 سال قبل آزمایشات پانل های فتوولکانیک ساخته شده با مواد ارگانیکی (Osc) آغاز شد. این پانل ها از پتانسیل بالا و مزایای مختلفی نسبت به پیل های خورشیدی سیلیکونی برخوردارند.

تعداد تحقیقات علمی که در این خصوص از سال 2000 تاکنون انجام شده است، سالانه 65 درصد افزایش یافته است.

محققان شرکت اتریشی Konarka Austria GmbH که نتایج بررسی های خود را در مجله Elsevier’s Materials Today ، مجله تخصصی در زمینه علم مواد پیشرفته منتشر کرده اند اظهار داشته اند که توجه به این بخش می تواند علاوه بر رفع مشکلات گذشته، برای موفقیت های بعدی این عرصه نیز سازنده باشد.

این محققان تاکید کرده اند که پانل های Osc از پتانسیل های بالای اقتصادی برخوردارند و آسانتر از پیل های خورشیدی سلیکونی ساخته می شوند.