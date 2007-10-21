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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۵

رشد سالانه 65 درصدی تحقیقات در عرصه پانل های خورشیدی ارگانیکی

رشد سالانه 65 درصدی تحقیقات در عرصه پانل های خورشیدی ارگانیکی

نتایج بررسی های دانشمندان اتریشی نشان می دهد که از سال 2000 تاکنون تحقیقاتی که در عرصه پانل های خوشیدی فتوولکانیک ارگانیکی انجام شده سالانه 65 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از حدود 20 سال قبل آزمایشات پانل های فتوولکانیک ساخته شده با مواد ارگانیکی (Osc) آغاز شد. این پانل ها از پتانسیل بالا و مزایای مختلفی نسبت به پیل های خورشیدی سیلیکونی برخوردارند.

تعداد تحقیقات علمی که در این خصوص از سال 2000 تاکنون انجام شده است، سالانه 65 درصد افزایش یافته است.

محققان شرکت اتریشی Konarka Austria GmbH که نتایج بررسی های خود را در مجله Elsevier’s Materials Today ، مجله تخصصی در زمینه علم مواد پیشرفته منتشر کرده اند اظهار داشته اند که توجه به این بخش می تواند علاوه بر رفع مشکلات گذشته، برای موفقیت های بعدی این عرصه نیز سازنده باشد.

این محققان تاکید کرده اند که پانل های Osc از پتانسیل های بالای اقتصادی برخوردارند و آسانتر از پیل های خورشیدی سلیکونی ساخته می شوند.

کد مطلب 572007

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