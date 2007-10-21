گشایش نمایشگاه دستاوردهای مبارزه با مواد مخدر در خانه ملت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این نمایشگاه، اقدامات و دستاوردهای ده دستگاه از 12 دستگاه ( سازمان ها و نهادها) عضو رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر را در معرض دید نمایندگان مجلس هفتم قرار می دهد.

نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج، دادستانی کل کشور و دادگاه انقلاب، وزارتخانه های اطلاعات، ارشاد، بهداشت و درمان و کشور، سازمان صدا و سیما، سازمان زندان ها، سازمان بهزیستی و گمرک 12 سازمان و نهادی هستند که عضو رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر محسوب می شوند و عملکرد آنها در امر مبارزه با مواد مخدر به مدت یک هفته در محل دائمی نمایشگاه خانه ملت در مجموعه بهارستان در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

فرزین رحیم نظری مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشیه برگزاری نخستین نمایشگاه فعالیت ها و دستاوردهای دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر، به خبرنگاران توضیح داد: طی دو سال فعالیت دولت نهم، تحولات شگرفی در حوزه های مقابله با مواد مخدر، درمان معتادان و همچنین فعالیت های فرهنگی برای پیشگیری از اعتیاد به وجود آمده و دستاوردهای مثبتی نصیب دست اندرکاران این امر شده است.

وی افزود: نخستین نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر با هدف آشنا کردن نمایندگان ملت با فعالیت این دستگاه ها و جلب حمایت وهمکاری آنها به عنوان منتخبان توده ها در خانه ملت برگزار شد تا در سال آینده بتوانیم شاهد توسعه فعالیتهای ستاد مبارزه با مواد مخدر درحوزه فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد باشیم.

محمد رضا باهنر پس از بازدید از بخش های مختلف این نمایشگاه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.