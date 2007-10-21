"دنیای بی پایان" در صدر پرفروش ها ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، کن فولت که رمان "ستون های زمین" او از پرفروش ترین کتابها بوده، در این کتاب به ماجرایی حاکی از عشق و دسیسه در یکی از شهرهای قدیمی انگلیس پرداخته است.

در این فهرست "بازی به خاطر پیتزا" نوشته جان گریشام در رده دوم قرار گرفت. این رمان به زندگی یک فوتبالیست آمریکایی می پردازد که در ایتالیا شرط بندی می کند.

همچنین "انتخاب" اثر نیکولاس اسپارکس به رده سوم آمده است. این رمان به زندگی دو همسایه می پردازد که عاشق همدیگر شده و زندگی مشترکی را شروع می کنند.

بعد از این کتاب "هزار خورشید تابان" نوشته خالد حسینی در رده چهارم قرار گرفته و "تاریکی ظهر" نوشته جان استانفورد نیز رده پنجم پرفروش ها را به خود اختصاص داده است. این رمان درباره کاراگاهی است که درگیر سه قتل می شود.