سرپرست استقلال و سرمربی سپاهان تا اطلاع ثانوی محروم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد بنا برگزارش رسیده و مشاهده فیلم بازی تیم های استقلال تهران و سپاهان اصفهان اصغر حاجیلو سرپرست تیم استقلال مبادرت به فحاشی و مداخله و اعتراض در امر داوری کرده است و لوکابوناچیچ سرمربی تیم فوتبال سپاهان نیز اعتراض و مداخله در امر داوری داشته است. به همین خاطراین دو تا اطلاع ثانوی از همراهی تیم های خود در مسابقات رسمی محروم خواهند بود.

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