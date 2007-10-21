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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۰

سرپرست استقلال و سرمربی سپاهان تا اطلاع ثانوی محروم شدند

سرپرست استقلال و سرمربی سپاهان تا اطلاع ثانوی محروم شدند

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اصغر حاجیلو و لوکابوناچیچ را تا اطلاع ثانوی از همراهی تیم هایشان محروم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد بنا برگزارش رسیده و مشاهده فیلم بازی تیم های استقلال تهران و سپاهان اصفهان اصغر حاجیلو سرپرست تیم استقلال مبادرت به فحاشی و مداخله و اعتراض در امر داوری کرده است و لوکابوناچیچ سرمربی تیم فوتبال سپاهان نیز اعتراض و مداخله در امر داوری داشته است. به همین خاطراین دو تا اطلاع ثانوی از همراهی تیم های خود در مسابقات رسمی محروم خواهند بود.
کد مطلب 572020

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