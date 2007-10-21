به گزارش خبرنگار مهر، مهران شیراوند سرپرست دفتر توسعه آموزش های فرهنگی هنری وزارت ارشاد صبح امروز در نشستی خبری به معرفی و تشریح سیاست های آموزشی این دفتر در حوزه فرهنگ و هنر پرداخت و گفت: "دفتر توسعه آموزش فرهنگی هنری و دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی آموزش هنر در وزارت ارشاد سال گذشته از یکدیگر جدا شدند و طراحی، برنامه‌ریزی، نظارت و سیاستگذاری آموزش‌های فرهنگی هنری به دفتر توسعه آموزش‌های هنری سپرده شد."

وی در ادامه افزود: "دفتر توسعه آموزش های هنری به شش بخش امور آموزشگاههای آزاد هنری، هنرستان های هنرهای زیبا، دفتر جشنواره، دفتر بازرسی، امور کار دانش و دفتر نشریه آموزش هنر تقسیم شد که بخش های آموزشگاههای آزاد، هنرستان ها و کاردانش از بخش های فعالیت رسمی و قسمت های دیگر در حوزه فعالیت غیررسمی ما قرار دارند."

شیراوند درباره هنرستان های تحت پوشش این دفتر گفت: "قدیمی ترین هنرستان موسیقی پسران کمال الملک بود که سال 1293 تاسیس و جدیدترین هنرستان نیز سال 1385 بهره برداری شد. بزرگترین هنرستان ایران نیز هنرستان هنرهای زیبا دختران اصفهان و کوچکترین آن هنرستان هنرهای زیبای اردکان است."

به گفته وی، در کشور 25 هنرستان پسران و 15 هنرستان دختران در 22 استان با ظرفیت سه هزار هنرجو فعالیت می کنند. در بخش آموزشگاههای آزاد هنری نیز 2050 آموزشگاه در کشور داریم که 678 آموزشگاه آزاد در تهران متمرکز است و 448 آموزشگاه در حوزه تجسمی، 217 آموزشگاه در حوزه موسیقی و 13 آموزشگاه نیز در حوزه نمایش فعالیت می کنند. در استان ها نیز 1012 آموزشگاه در حوزه تجسمی، 259 در حوزه موسیقی و 51 آموزشگاه هم در حوزه نمایش هستند.

شیراوند از دیگر وظایف دفتر توسعه آموزش های هنری را صدور کارت صلاحیت تدریس برای مربیان آموزشگاههای سراسر کشور عنوان کرد و گفت: "توصیه ما به خانواده ها این است که از آموزش خانگی هنرهای مختلف خودداری کنند چرا که این مربیان از سوی وزارت ارشاد تائید نشده اند و استفاده از آنها ممکن است عواقب نامطلوبی داشته باشد."

سرپرست دفتر توسعه آموزش های فرهنگی هنری وزارت ارشاد گفت: "حوزه فعالیت دیگری نیز در دفتر ما پیگیری می شود که بخش برگزاری جشنواره هاست. این دفتر برای دومین بار جشنواره آموزشگاههای آزاد هنری را اواخر آبان ماه به مدت سه روز در فرهنگسرای نیاوران برگزار می کند و این بار به جای خالق اثر، آموزشگاهها به عنوان برترین معرفی خواهند شد."

فرهاد گشایش دبیر دومین جشنواره آموزشگاههای آزاد هنری سراسر کشور در ادامه این نشست گفت: "دومین جشنواره آموزشگاههای آزاد هنری سراسر کشور از 26 تا 28 آبان ماه امسال در فرهنگسرای نیاوران با هدف تبلور وحدت ملی و انسجام اسلامی در آینه هنر ایرانی و تجلیل از اندیشه های والای مولانا جلال الدین بلخی در رشته های تجسمی، موسیقی و نمایش برگزار می شود."

وی افزود: "از برنامه هایی که در این جشنواره پیش بینی کرده ایم بررسی و ارزشیابی کلیت فعالیت آموزشگاهها به مثابه مراکز آموزشی دارای مجوز از وزارت ارشاد، تاکید بیشتر بر ارائه الگوهای برتر از یک محیط مطلوب آموزش هنری به جای تاکید بر معرفی آثار یا هنرمندان منفرد، تشویق هنرجویان آموزشگاه ها به سمت بهره گیری از مضامین و مفاهیم ارزشی و همچنین حمایت و پشتیبانی از آموزشگاههای جدی، فعال و نوآور خواهد بود که در دو بخش جنبی و اصلی تقسیم شده و در بخش اصلی آموزشگاههای برتر را معرفی می کنیم و برنامه های مختلف دیگری در بخش جنبی خواهیم داشت."

دبیر این جشنواره با اشاره به آثار رسیده به دبیرخانه گفت: "در مجموع 3515 اثر در حوزه تجسمی، 732 اثر در موسیقی و 18 اثر نمایشی به دست ما رسیده که هفته آینده پس از معرفی هیئت داوران کار داوری این آثار آغاز می شود و تعداد محدودی آموزشگاههای برتر که به الگوهای برتر آموزش هنر دست یافته اند، مشخص خواهند شد. آموزشگاههای برگزیده پس از سه روز رقابت در مراسم اختتامیه جشنواره که ساعت 14 تا 16 روز 28 در تالار وحدت این آموزشگاه ها معرفی می شوند."

وی در خاتمه از معرفی رسانه برتر آموزشی در زمینه آموزش هنر در پایان برگزاری این جشنواره خبر داد.