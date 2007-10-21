موافقت حماس و جهاد اسلامی با توقف درگیری ها /حمله موشکی اسرائیل به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، جنبشهای جهاد اسلامی و حماس، نیمه های شب گذشته با توقف درگیری ها در شهر رفح واقع در جنوب نوارغزه موافقت کردند.

این موافقت در پی نشست رهبران جهاد اسلامی و حماس حاصل شد.

به موجب این توافق جنبشهای مذکور با بازگرداندن افراد ربوده شده دو طرف و تشکیل کمیته ای برای پیگیری علت وقوع این درگیری، موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع بیمارستانی فلسطین از کشته شدن یک زن فلسطینی و زخمی شدن 15 نفر دیگر در درگیری های مسلحانه شب گذشته میان طرفداران جنبش جهاد اسلامی و جنبش حماس خبر دادند.

خبر دیگر اینکه براثر شلیک یک موشک از یک قایق جنگی ارتش رژیم صهیونیستی به شهر بیت لاهیا در شمال نوارغزه، دو فلسطینی به شهادت رسیدند.

علاوه براین ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نظامیان این رژیم، سه شهروند فلسطینی را که تلاش می کردند به دیوار حائل میان نوارغزه و فلسطین اشغالی نزدیک شوند، هدف قرار دادند که به زخمی شدن آنها منجر شد.