  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

دیدار با ابومسلم با تماشاگر؛

محرومیت استقلال به حالت تعلیق درآمد

محرومیت استقلال به حالت تعلیق درآمد

با اینکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای به محرومیت باشگاه استقلال داده است اما این تیم در هفته یازدهم لیگ برتر با حضور تماشاگرانش به دیدار ابومسلم مشهد خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اتفاقات بازی استقلال - سایپا فدراسیون فوتبال رای به محرومیت تیم فوتبال استقلال به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر داد.

این رای پیش از برگزاری دربی تهران از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به باشگاه استقلال تهران ابلاغ شد. به دنبال ابلاغ این رای، باشگاه استقلال اقدام به فرجام خواهی از شورای عالی استیناف فدراسیون فوتبال کرد.

با اینکه هنوز نشست این شورا برگزار نشده اما منابع آگاه و نزدیک به باشگاه استقلال از تعلیق رای محرومیت و برگزاری بازی استقلال - ابومسلم در هفته یازدهم لیگ برتر با حضور تماشاگران خبر می دهند.

پرسپولیس نیز مشمول همین رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بود که با اغماض فدراسیون فوتبال در هفته دهم با حضور تماشاگرانش در ورزشگاه آزادی به دیدار استقلال اهواز رفت.

کد مطلب 572026

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها