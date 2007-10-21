محرومیت استقلال به حالت تعلیق درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اتفاقات بازی استقلال - سایپا فدراسیون فوتبال رای به محرومیت تیم فوتبال استقلال به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر داد.

این رای پیش از برگزاری دربی تهران از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به باشگاه استقلال تهران ابلاغ شد. به دنبال ابلاغ این رای، باشگاه استقلال اقدام به فرجام خواهی از شورای عالی استیناف فدراسیون فوتبال کرد.

با اینکه هنوز نشست این شورا برگزار نشده اما منابع آگاه و نزدیک به باشگاه استقلال از تعلیق رای محرومیت و برگزاری بازی استقلال - ابومسلم در هفته یازدهم لیگ برتر با حضور تماشاگران خبر می دهند.

پرسپولیس نیز مشمول همین رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بود که با اغماض فدراسیون فوتبال در هفته دهم با حضور تماشاگرانش در ورزشگاه آزادی به دیدار استقلال اهواز رفت.