تأسیس اولین دفتر همکاری های ملی، منطقه ای و بین المللی آموزش پزشکی

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز آزمایشگاه مجهزی را در این منطقه مستقر خواهد کرد تا زمینه همکاری مشترک اساتید ایرانی و خارجی به سرعت فراهم شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون دفتر همکاری های ملی، منطقه ای و بین المللی آموزشی در کیش با مسئولیت دکتر سیدحمید جمال الدینی تأسیس شده است.

معاون وزیر بهداشت جزیره کیش را دارای امکانات بسیار خوبی برشمرد و گفت: این امکانات به عنوان سرمایه کشوری می تواند مورد استفاده قرار گیرد. امکان ورود بدون ویزای افراد خارجی به این منطقه آزاد و واقع شدن در منطقه خلیج فارس از مزیت های این جزیره است که می تواند ضعف ارتباطات بین المللی علمی و کمبود کنفرانس های علمی منطقه ای را بهبود بخشد.

وی از برگزاری جلسه انجمن های علمی گروه پزشکی در این دفتر خبر داد و گفت: هدف از این کار تشویق انجمن ها به برگزاری کنفرانس های منطقه ای خود در این مرکز است و با توجه به قابلیت های این منطقه آزاد امکان ورود تعداد بیشتری از اساتید خارجی وجود دارد و خوشبختانه سازمان منطقه آزاد کیش نیز از این امر استقبال کرده است.

عین اللهی تبدیل کیش به دریچه ای برای ورود علم را یکی دیگر از اهداف تأسیس این دفتر برشمرد و یاد آور شد: منطقه آزاد تجاری کیش با توجه به قابلیت های موجود می تواند به شهر دانشگاهی و علمی تبدیل شود و اساتید به راحتی می توانند به آنجا سفر کنند.