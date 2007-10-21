به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد فیلم سینمایی "کاتین" ساخته آندری وایدا که با بودجه‌ای در حدود 8/5 میلیون دلار ساخته شده، ماه گذشته برای اولین بار در دنیا در جشنواره فیلم لهستان پخش شد.





صحنه‌ای از فیلم "کاتین"

از زمان اکران عمومی "کاتین" در لهستان از 21 سپتامبر گذشته، بیش از 73/1 میلیون نفر از آن دیدن کرده‌اند و فیلم در چهار هفته اخیر رده نخست جدول فروش را از آن خود کرده است. فیلم جدید وایدا در هفته نخست اکران بیش از 265 هزار نفر تماشاگر داشت و با کنار زدن تریلر پرفروش و آمریکایی "اولتیماتوم بورن" در صدر جدول فروش فیلم‌ها در لهستان قرار گرفت.

به گزارش منابع محلی بخش زیادی از تماشاگران فیلم "کاتین" که به عنوان نماینده لهستان در بخش اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان شرکت دارد، شاگردان مدارس و نیروهای نظامی این کشور بوده است. وزارت دفاع لهستان با صدور بخشنامه‌ای از تمام 130 هزار نیروهای مسلح این کشور خواسته به دیدن فیلم بروند که یکی از تاریکترین مقاطع تاریخ این کشور در آن ترسیم شده است.



داستان فیلم "کاتین" از یکروز سرنوشت ساز سال 1939 در حالی آغاز می‌شود که دو گروه از مردم از کنار هم می‌گذرند: گروهی به طرف روس‌ها می‌روند و گروهی به سمت آلمانی‌ها. فیلم با تصاویری پرقدرت و در عین حال آزارنده از اعدام‌ها در جنگل کاتین روسیه به پایان می‌رسد.

در آن روز هزاران افسر لهستانی و مردم غیر‌نظامی به عنوان "ضدانقلاب" کشته شدند. این حادثه تا مدت‌ها در پرده ابهام بود، حتی پس از آنکه سال 1941 پس از پایان توافقنامه آلمان و روسیه، نازی‌ها از یک گور دسته‌جمعی در کاتین خبر دادند. بخشی از این قتل‌عام نیز در خاراخف اوکراین اتفاق افتاد.

مسکو، آلمانی‌ها را مقصر این قتل عام معرفی کرد و غرب نیز نمی‌خواست در برابر شوروی که آن زمان یک متحد ارزشمند برای مبارزه با هیتلر بود، واکنش نشان دهد. در لهستان دوران کمونیست‌ها نیز این مسئله یک تابو بود. در نهایت سال 1990 میخائیل گورباچف، آخرین رهبر شوروی سابق، مسئولیت کشور خود را در این حادثه به گردن گرفت.

برای وایدا 81 ساله این پروژه چیزی بیش از یک موشکافی سیاسی و در عین حال مسئله‌ای بسیار شخصی است. سروان یاکوب پدر وایدا یکی از قربانیان مهاجمان روسی بود که با شلیک گلوله پلیس مخفی استالین کشته شد. کارگردان لهستانی ماه گذشته در نشست مطبوعاتی پیش از نمایش عمومی فیلم خود در ورشو، مرگ پدر و این مسئله را که مادرش هیچوقت حاضر نشد آن را بپذیرد، منبع الهام خود برای ساخت این فیلم معرفی کرد.

وایدا که سال 2000 برای مجموعه آثار خود شامل "کانال"، "سرزمین موعود" و "مرد آهنین" یک اسکار افتخاری دریافت کرد، افزود: "این فیلم در سال‌های حکومت کمونیست‌ها بر لهستان نمی‌توانست روشنایی روز را ببیند. هیچ فیلمساز عاقلی پیدا نمی‌شد که بتواند این فیلم را در عصر کمونیست‌ها بسازد، مگر اینکه نسخه مورد پسند دولت حاکم را عرضه می‌کرد." هنوز مشخص نیست فیلم وایدا در کدام بخش جشنواره فیلم برلین پذبرفته می‌شود.