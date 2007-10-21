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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۸

حجت الاسلام بهرامی:

برخوردهای انتظامی بدون نگاه تحقیقاتی ناموفق است

برخوردهای انتظامی بدون نگاه تحقیقاتی ناموفق است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: برخوردهای نیروهای انتظامی باید با نگاه تحقیقاتی عملیاتی شود تا موفقیت آمیز باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام ابوتراب بهرامی پیش از ظهر امروز در همایش قضایی انتظامی اظهار داشت: یکی از روش هایی که موجب کاهش جرم در جامعه می شود، مطالعه علل ناهنجاری علاوه بر برخورد با عوامل ایجاد کننده آن است.

وی افزود: با توجه به گسترده بودن حوزه های نیروی انتظامی و توزیع نیروها در حوزه ها، تعداد نیروی موجود در هر حوزه به نسبت مسئولیت ها کم است اما این کمبود نیرو با برنامه ریزی و امکان سنجی قابل جبران است و از این طریق اقتدار لازم به دست می آید.

این مسئول خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی علاوه بر ایجاد امنیت در کشور و جامعه موظف به حفظ امنیت داخلی در این نهاد است و شهروندان باید از ناحیه ماموران انتظامی در امان باشند.

در این مراسم همچنین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا اظهار داشت: تلفات جامعه در تهدیدات کنونی استکبار کمتر از تلفات عراق و لبنان نیست و امروزه دشمنان از تهدیداتی علیه جامعه استفاده کرده اند که تلفات این روش نامشخص و غیر قابل شمارش است.

مهدی محمدی فرد با اشاره به گسترده بودن تهدیداتی که منجر به افزایش آسیب های اجتماعی در کشور می شود، بیان داشت: مسئولان کشور پس از جنگ تحمیلی از جهت تهدیدات دشمن غافل شدند و این غفلت باعث ریزش فراوانی در جامعه و جوانان شده است.

وی درباره همکاری نیروهای انتظامی و قضایی برای جلوگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت در جامعه یادآور شد: 80 درصد مشروعیت پلیس توسط دستگاه قضایی احصا می شود و دستگاه قضایی می تواند موثرترین همکاری را با نیروهای انتظامی در برخورد با جرم انجام دهد.

کد مطلب 572041

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