برخوردهای انتظامی بدون نگاه تحقیقاتی ناموفق است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام ابوتراب بهرامی پیش از ظهر امروز در همایش قضایی انتظامی اظهار داشت: یکی از روش هایی که موجب کاهش جرم در جامعه می شود، مطالعه علل ناهنجاری علاوه بر برخورد با عوامل ایجاد کننده آن است.

وی افزود: با توجه به گسترده بودن حوزه های نیروی انتظامی و توزیع نیروها در حوزه ها، تعداد نیروی موجود در هر حوزه به نسبت مسئولیت ها کم است اما این کمبود نیرو با برنامه ریزی و امکان سنجی قابل جبران است و از این طریق اقتدار لازم به دست می آید.

این مسئول خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی علاوه بر ایجاد امنیت در کشور و جامعه موظف به حفظ امنیت داخلی در این نهاد است و شهروندان باید از ناحیه ماموران انتظامی در امان باشند.

در این مراسم همچنین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا اظهار داشت: تلفات جامعه در تهدیدات کنونی استکبار کمتر از تلفات عراق و لبنان نیست و امروزه دشمنان از تهدیداتی علیه جامعه استفاده کرده اند که تلفات این روش نامشخص و غیر قابل شمارش است.

مهدی محمدی فرد با اشاره به گسترده بودن تهدیداتی که منجر به افزایش آسیب های اجتماعی در کشور می شود، بیان داشت: مسئولان کشور پس از جنگ تحمیلی از جهت تهدیدات دشمن غافل شدند و این غفلت باعث ریزش فراوانی در جامعه و جوانان شده است.

وی درباره همکاری نیروهای انتظامی و قضایی برای جلوگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت در جامعه یادآور شد: 80 درصد مشروعیت پلیس توسط دستگاه قضایی احصا می شود و دستگاه قضایی می تواند موثرترین همکاری را با نیروهای انتظامی در برخورد با جرم انجام دهد.