عسگری حضور در مراسم تجلیل از برترین رکابزنان دنیا را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عسگری کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری ایران در سال 2007 با حضوری قدرتمند در تورها و مسابقات جاده در جهان و آسیا توانست با کسب 333 امتیاز بر سکوی نخست آسیا بایستد و به عنوان قهرمان و نماینده قاره کهن آسیا به همراه 4 دوچرخه سوار برتر قاره های دیگربه مراسم تجلیل از قهرمانان سال 2007 دعوت شود تا مورد تقدیر فدراسیون جهانی دوچرخه سواری ( UCI ) قرار بگیرد.

عسگری که قرار بود روز گذشته عازم این کشور شود به دلیل دیر رسیدن دعوت نامه کنفدراسیون جهانی دوچرخه سواری و عدم دریافت ویزا از سفر به ایتالیا بازماند. عسگری برای دریافت ویزای این کشور نیاز به دوهفته زمان داشت که عملا باتوجه به اعلام دیر هنگام این فدراسیون حضور در جمع برترین دوچرخه سوارانر جهان را از دست داد.