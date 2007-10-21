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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۹

قهرمان دوپینگی بود ؛

مدال طلای آسیا پس از 11 سال به مهربان اهدا می شود

مدال طلای آسیا پس از 11 سال به مهربان اهدا می شود

ابراهیم مهربان کشتی گیر وزن 130 کیلوگرم کشورمان صاحب گردن‌آویز طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا در سال 1996 در چین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه کشتی گیر ازبکستانی وزن 130 کیلوگرم در این رقابت‌ها متهم به استفاده از مواد نیروزا و دوپینگ شده بود و با پیگیری‌های اخیر مسئولان فدراسیون کشتی مدال طلای این رقابت‌ها به ابراهیم مهربان تعلق گرفت.

براساس این گزارش، پس از پیگیری مسئولان فدراسیون کشتی با دستور ریشل دوسون دبیر فدراسیون جهانی کشتی فیلا قرار شده است که چین برگزار کننده رقابتهای قهرمانی آسیا در سال 1996 مدال طلای وزن 130 کیلوگرم به اضافه دیپلم افتخار این مسابقات را برای ابراهیم مهربان ارسال و مدال طلای قهرمان ازبکی را باطل نماید.

کد مطلب 572046

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